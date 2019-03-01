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      Два брата дерутся, а третий должен разнять, – Лукашенко хочет остановить войну в Украине

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      Два брата дерутся, а третий должен разнять, – Лукашенко хочет остановить войну в Украине
      Два брата дерутся, а третий должен разнять, – Лукашенко хочет остановить войну в Украине / news.tut.by

      Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что Беларусь является хорошей площадкой для урегулирования конфликта в Украине. Относительно принадлежности Крыма, Лукашенко четкого ответа не дал.

      Александр Лукашенко на пресс-конференции заявил, что в Украине беда и "надо решать эту проблему", пишет "Белта".

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      Лукашенко добавил, что России не нужно обольщаться, что "мы (Россия – ред. 24 канал) большие, мы победили".

      Не дай Бог разместят американцы ракеты средней и малой дальности, то будет плохо. Поэтому эту проблему надо решать,
      – убежден Александр Лукашенко.

      Он добавил, что есть много смешанных браков между белорусами, россиянами и украинскими, а также, что граждане всех 3 стран – это один славянский народ.

      Ну, два брата дерутся – что должен делать третий? Конечно же, как-то попробовать разнять, насколько это возможно. Я считаю, что нам пора быть умнее,
      – отметил Лукашенко.

      Журналисты спросили у Александра Лукашенко о принадлежности Крыма. Однако, президент Беларуси четкого ответа не дал.

      Что изменится после того, как я сейчас в прямом эфире заявлю, что Крым наш или Крым русский. Что изменится? Ничего – пошумят, в России эту новость дадут вечером, а утром уже забудут,
      – сказал Александр Лукашенко.

      Тем не менее, президент Беларуси напомнил, что в 1994 году он подписывал Будапештский меморандум, и Крым в его присутствии был признан официальной территорией Украины.

      К слову, Беларусь и Россия подумают о совместном ответе на возможное появление в Европе или Украине ядерных ракет США средней и меньшей дальности.

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      Теги: Война Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости Беларуси Александр Лукашенко
      Источник: 24 Канал
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