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      Лукашенко рассказал, будет ли он идти в президенты Беларуси в шестой раз

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      Александр Лукашенко
      Александр Лукашенко / www.rbc.ru

      Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует снова баллотироваться в президенты на очередных выборах, которые состоятся в 2020 году.

      Политик отметил, что не может не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента и делает такое заявление, исходя из нынешнего состояния Беларуси, сообщили в белорусском Interfax.

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      Однако Лукашенко также предположил, что его решение может измениться, в зависимости от состояния здоровья или других обстоятельств.

      Я выдвину свою кандидатуру, и можете выбирать любого. Можете за меня не голосовать. Это будет нормально. Если меня не выберут, я не обижусь, я пойму, что настало время уйти,
      – заверил он.

      И добавил, что не намерен вести предвыборную кампанию – по той причине, что много лет является президентом и его "каждая собака в каждом дворе знает". Действующий президент Беларуси также пояснил, что не стремится удерживать власть или передавать ее по наследству.

      Лукашенко Олександр
      Александр Лукашенко, 1994 год

      "Обещаю: на тот свет меня с президентского кресла не понесут", – подчеркнул он.

      Ранее Лукашенко заявлял о необходимости внесения изменений в белорусской Конституции в вопросе ограничения президентских полномочий и "транзита" власти. И по его словам, это нужно делать не перед выборами в 2020 году, ведь их надо провести в "стабильном обществе".

      Что известно о Лукашенко?
      Президент Беларуси с 1994 года. Побеждал на президентских выборах пять раз подряд. По состоянию на 2018 год находится на посту самый продолжительный среди всех европейских глав государств срок, кроме монархов.

      На предыдущих выборах в 2015 году за него проголосовало наибольшее количество избирателей из всех предыдущих президентских гонок – 83,5%.

      Во время правления Александра Лукашенко в Беларуси были ограничены политические и некоторые личные свободы. Последовательно уничтожалась независимая пресса и преследовались политические оппоненты.

      Одним из пунктов программы Лукашенко было предоставление русскому языку статуса государственного. За время его правления в ЮНЕСКО отнесли белорусский язык в список тех, которые могут исчезнуть. Это – единственный государственный язык независимой постсоветской страны, который получил такой статус.

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      Теги: Новости политики Александр Лукашенко Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
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