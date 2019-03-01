Лукашенко рассказал, будет ли он идти в президенты Беларуси в шестой раз

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует снова баллотироваться в президенты на очередных выборах, которые состоятся в 2020 году.

Политик отметил, что не может не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента и делает такое заявление, исходя из нынешнего состояния Беларуси, сообщили в белорусском Interfax.

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Однако Лукашенко также предположил, что его решение может измениться, в зависимости от состояния здоровья или других обстоятельств.

Я выдвину свою кандидатуру, и можете выбирать любого. Можете за меня не голосовать. Это будет нормально. Если меня не выберут, я не обижусь, я пойму, что настало время уйти,

– заверил он.

И добавил, что не намерен вести предвыборную кампанию – по той причине, что много лет является президентом и его "каждая собака в каждом дворе знает". Действующий президент Беларуси также пояснил, что не стремится удерживать власть или передавать ее по наследству.



Александр Лукашенко, 1994 год

"Обещаю: на тот свет меня с президентского кресла не понесут", – подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявлял о необходимости внесения изменений в белорусской Конституции в вопросе ограничения президентских полномочий и "транзита" власти. И по его словам, это нужно делать не перед выборами в 2020 году, ведь их надо провести в "стабильном обществе".

Что известно о Лукашенко?

Президент Беларуси с 1994 года. Побеждал на президентских выборах пять раз подряд. По состоянию на 2018 год находится на посту самый продолжительный среди всех европейских глав государств срок, кроме монархов.



На предыдущих выборах в 2015 году за него проголосовало наибольшее количество избирателей из всех предыдущих президентских гонок – 83,5%.



Во время правления Александра Лукашенко в Беларуси были ограничены политические и некоторые личные свободы. Последовательно уничтожалась независимая пресса и преследовались политические оппоненты.



Одним из пунктов программы Лукашенко было предоставление русскому языку статуса государственного. За время его правления в ЮНЕСКО отнесли белорусский язык в список тех, которые могут исчезнуть. Это – единственный государственный язык независимой постсоветской страны, который получил такой статус.