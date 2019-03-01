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      Лукашенко розповів, чи йтиме у президенти Білорусі вшосте

      493 Читать новость на русском
      Олександр Лукашенко
      Олександр Лукашенко / www.rbc.ru

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує знову балотуватися у президенти на чергових виборах, які відбудуться у 2020 році.

      Політик зазначив, не може не висунути свою кандидатуру на пост президента й робить таку заяву, виходячи з нинішнього стану Білорусі, повідомили у білоруському Interfax.

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      Проте Лукашенко також припустив, що через стан здоров'я чи інші обставини його рішення може змінитися.

      Я висуну свою кандидатуру, та можете обирати будь-кого. Можете за мене не голосувати. Це буде нормально. Якщо мене не оберуть, я не ображуся, я зрозумію, що настав час піти,
      – запевнив він.

      Й додав, що не має наміру вести передвиборчу кампанію – через те, що багато років є президентом і його "кожна собака в кожному дворі знає". Чинний президент Білорусі також пояснив, що не прагне утримувати владу чи передавати її у спадок.

      Лукашенко Олександр
      Олександр Лукашенко, 1994 рік

      "Обіцяю: на той світ мене з президентського крісла не понесуть", – наголосив він.

      Раніше ж Лукашенко заявляв про необхідність внесення змін до білоруської Конституції у питанні обмеження президентських повноважень і "транзиту" влади. Та за його словами, це потрібно робити не перед виборами у 2020 році, адже їх треба провести у "стабільному суспільстві".

      Що відомо про Лукашенка? Президент Білорусі із 1994 року. Перемагав на президентських виборах п'ять разів поспіль. Станом на 2018 рік перебуває на посаді найтриваліше серед всіх європейських голів держав, окрім монархів.

      На попередніх виборах у 2015 році за нього проголосувала найбільша кількість виборців із всіх попередніх президентських перегонів – 83,5%. 

      Під час правління Олександра Лукашенка в Білорусі були обмежені політичні й деякі особисті свободи. Послідовно знищувалась незалежна преса та переслідувались політичні опоненти. 

      Одним з пунктів програми Лукашенка було надання російській мові статусу державної. За час його правління у ЮНЕСКО віднесли білоруську мова до списку тих, які можуть зникнути. Це – єдина державна мова незалежної пострадянської країни, яка отримала такий статус.

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      Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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