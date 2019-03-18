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      Военные России и Беларуси организовали масштабную тренировку

      10 Читати новину українською
      Военные России и Беларуси организовали масштабную тренировку
      Военные России и Беларуси организовали масштабную тренировку / Фото из открытых источников

      С 18 по 22 марта состоится совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки белорусских и российских войск.

      На сайте Министерства обороны Беларуси указано, что целью тренировки является повышение слаженности органов военного управления Объединенного командования. Тема тренировки "Планирование применения РГВ (С) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

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      К тренировки привлечены офицеры Вооруженных сил двух стран, оперативные группы командование ВВС и ПВО, сил спецопераций, штабов территориальной обороны, органов госуправления Беларуси.

      В сообщении говорится, что тренировка является начальным этапом подготовки к общему оперативному учению Вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза-2019", которое состоится в сентябре 2019 года на территории РФ.

      Что такое Союзное государство?
      Это надгосударственное образование, охватывающее в себе Россию и Беларусь, с единственным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

      ВЕРОЯТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РОССИИ И БЕЛАРУСИ: ПОСЛЕДНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

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      Теги: Оружие Новости политики Новости России Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
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