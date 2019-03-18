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      Військові Росії та Білорусі організували масштабне тренування

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      Військові Росії та Білорусі організували масштабне тренування
      Військові Росії та Білорусі організували масштабне тренування / Фото з відкритих джерел

      З 18 по 22 березня відбудеться спільне штабне тренування Об'єднаного командування регіонального угруповання білоруських і російських військ.

      На сайті Міністерства оборони Білорусі вказано, що метою тренування є підвищити злагодженість органів військового управління Об'єднаного командування. Тема тренування "Планування застосування РГВ (С) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

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      До тренування залучені офіцери Збройних сил двох країн, оперативні групи командування ВПС і ППО, сил спецоперацій, штабів територіальної оборони, органів держуправління Білорусі.

      У повідомлені йдеться, що тренування є початковим етапом підготовки до спільного оперативного навчання Збройних сил Білорусі та Росії "Щит Союзу-2019", яке відбудеться у вересні 2019 року на території РФ.

      Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Зброя
      Джерело: 24 Канал
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