Військові Росії та Білорусі організували масштабне тренування

З 18 по 22 березня відбудеться спільне штабне тренування Об'єднаного командування регіонального угруповання білоруських і російських військ.

На сайті Міністерства оборони Білорусі вказано, що метою тренування є підвищити злагодженість органів військового управління Об'єднаного командування. Тема тренування "Планування застосування РГВ (С) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

Читайте також: Росія може почати війну проти Білорусі і напасти на Балтику, – розвідка Естонії

До тренування залучені офіцери Збройних сил двох країн, оперативні групи командування ВПС і ППО, сил спецоперацій, штабів територіальної оборони, органів держуправління Білорусі.

У повідомлені йдеться, що тренування є початковим етапом підготовки до спільного оперативного навчання Збройних сил Білорусі та Росії "Щит Союзу-2019", яке відбудеться у вересні 2019 року на території РФ.

Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

ІМОВІРНЕ ОБ'ЄДНАННЯ РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ: останні заяви