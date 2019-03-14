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      Росія може почати війну проти Білорусі і напасти на Балтику, – розвідка Естонії

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      Росія несе загрозу для Білорусі, Балтії та може почати війну проти НАТО
      Росія несе загрозу для Білорусі, Балтії та може почати війну проти НАТО / Фото з відкритих джерел

      Росія давно стягує на західні кордони своїх військових та важке озброєння. Це може свідчити про приготування Кремля до військової сутички з НАТО. Окрім того, РФ може напасти на Білорусь, якщо відчує загрозу розколу з Мінськом.

      Росія – загроза для цивілізованого світу, і може напасти не тільки на Білорусь, а й на країни Балтії, аби змінити баланс військових сил у регіоні. Зовнішня розвідка Естонії у своєму звіті наголосила, що останні військові навчання РФ демонструють її "підготовку до можливої війни вздовж широкого фронту і тренується вести інтенсивний конфлікт з НАТО", пише EUObserver

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      Проте, вірогідність відкритого конфлікту між Москвою та Північноатлантичним альянсом наразі "невелика". Водночас, якщо Росія відчує загрозу можливого розколу зі старим союзником Білоруссю, то може використати військову силу проти сусідньої країни, як це було в Україні й Грузії.

      Згідно з нашими оцінками, якщо будь-що станеться з президентом Білорусі Олександром Лукашенком особисто, або з його режимом, з’явиться дуже високий ризик початку військових дій з боку Росії, націлених на те, щоб не дозволити Білорусі стати прозахідною демократією,
      – відзначили розвідники.

      Росія також намагається вплинути на хід виборів Європарламенту через Францію, Німеччину та Італію. Головна мета Москви – перетворити європейський орган на підсилювач своєї пропаганди проти ЄС.  

      При цьому, втручання у вибори відбуваються на тлі підготовки до можливої війни з силами НАТО, яка може початися після прозахідних змін у Білорусі.

      "Кремль ймовірно зосередиться на великих країнах-учасницях: Німеччині, Франції й Італії, — де він сподівається отримати найбільше лояльних членів парламенту. Саме тут деякі політичні партії чітко висловлюють свою підтримку нинішній політиці Кремля щодо Заходу", – йдеться у звіті Естонії.

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      Москва так і не змогла створити "ефективну парасолькову організацію в ЄС" чи "міжнародний союз правих популістів". Але це може змінитися, якщо їй будуть на руку результати виборів у ЄС. 

      Кремль вдається до тих самих методів втручання у чужі політичні процеси, які вже використовував під час виборів у США, Франції й Німеччині впродовж останніх років.

      "Росія підтримує своїх союзників через підконтрольні їй ЗМІ, організацію зустрічей високого рівня і візитів, які привертають увагу ЗМІ. Вона надає таємну фінансову підтримку, якщо необхідно, і дискредитує опонентів (викрадаючи й публікуючи внутрішню інформацію). Російські агенти умисне поширюють фальшиву інформацію у соціальних мережах", – підсумували у розвідці.

      Чому Росія погрожує Європі та світу?Своєю поведінкою на міжнародній арені Володимир Путін скоріш за все намагається мобілізувати своїх виборців всередині Росії, аніж справді йти на серйозне загострення з Європою та США. Глава МЗС України Павло Клімкін переконаний, що для президента РФ усі загрози – "є приколом". Водночас, така його поведінка підштовхує європейців переглянути своє ставлення до ідеї вступу України в НАТО, адже РФ несе найбільшу небезпеку для нашої країни.

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      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Естонія НАТО Новини Білорусі Олександр Лукашенко Війна Європарламент Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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