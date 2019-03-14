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      Россия может начать войну против Беларуси и напасть на Балтику, – разведка Эстонии

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      Россия несет угрозу для Беларуси, Балтии и может начать войну против НАТО
      Россия несет угрозу для Беларуси, Балтии и может начать войну против НАТО / Фото из открытых источников

      Россия давно стягивает на западные границы своих военных и тяжелое вооружение. Это может свидетельствовать о подготовке Кремля к военной стычке с НАТО. Кроме того, РФ может напасть на Беларусь, если почувствует угрозу раскола с Минском.

      Россия – угроза для цивилизованного мира, и может напасть не только на Беларусь, но и на страны Балтии, чтобы изменить баланс военных сил в регионе. Внешняя разведка Эстонии в своем отчете отметила, что последние военные учения РФ демонстрируют ее "подготовку к возможной войне вдоль широкого фронта и тренируется вести интенсивный конфликт с НАТО", пишет EUObserver

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      Однако, вероятность открытого конфликта между Москвой и Североатлантическим альянсом пока "небольшая". В то же время, если Россия почувствует угрозу возможного раскола со старым союзником Беларусью, то может использовать военную силу против соседней страны, как это было в Украине и Грузии.

      Согласно нашим оценкам, если что случится с президентом Беларуси Александром Лукашенко лично, или с его режимом, появится очень высокий риск начала военных действий со стороны России, нацеленных на то, чтобы не позволить Беларуси стать прозападной демократией,
      – отметили разведчики.

      Россия также пытается повлиять на ход выборов Европарламента через Францию, Германию и Италию. Главная цель Москвы – превратить европейский орган на усилитель своей пропаганды против ЕС.

      При этом, вмешательство в выборы происходят на фоне подготовки к возможной войне с силами НАТО, которая может начаться после прозападных перемен в Беларуси.

      "Кремль, вероятно, сосредоточится на крупных странах-участницах: Германии, Франции и Италии, где он надеется получить больше лояльных членов парламента. Именно здесь некоторые политические партии четко выражают свою поддержку нынешней политике Кремля в отношении Запада", – говорится в отчете Эстонии.

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      Москва так и не смогла создать "эффективную зонтичную организацию в ЕС" или "международный союз правых популистов". Но это может измениться, если ей будут на руку результаты выборов в ЕС.

      Кремль прибегает к тем же методам вмешательства в чужие политические процессы, которые уже использовал во время выборов в США, Франции и Германии на протяжении последних лет.

      "Россия поддерживает своих союзников через подконтрольные ей СМИ, организацию встреч высокого уровня и визитов, которые привлекают внимание СМИ. Она предоставляет тайную финансовую поддержку, если необходимо, и дискредитирует оппонентов (похищая и публикуя внутреннюю информацию). Российские агенты умышленно распространяют фальшивую информацию в социальных сетях", – подытожили в разведке.

      Почему Россия угрожает Европе и миру?
      Своим поведением на международной арене Владимир Путин скорее всего пытается мобилизовать своих избирателей внутри России, чем действительно идти на серьезное обострение с Европой и США. Глава МИД Украины Павел Климкин убежден, что для президента РФ все угрозы – "являются приколом". Вместе с тем, такое поведение подталкивает европейцев пересмотреть свое отношение к идее вступления Украины в НАТО, ведь РФ несет наибольшую опасность для нашей страны.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Евросоюз Европарламент Война Александр Лукашенко Новости Беларуси НАТО Эстония
      Источник: 24 Канал
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