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      Путин придумал как вновь остаться у власти, – СМИ

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      Путин придумал как вновь остаться у власти
      Путин придумал как вновь остаться у власти / Фото из открытых источников

      В России рассматривают сценарий сохранения российского президента Владимира Путина у власти путем объединения РФ и Беларуси.

      Таким образом, Путин якобы сможет обойти конституционные ограничения количества президентских сроков и возглавить новую страну, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

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      Источники в Кремле заявили, что в администрации президента Российской Федерации активно обсуждаются сценарии, похожие на то, что сейчас происходит в Казахстане.

      Недавно експрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий. Он занимал эту должность в течение 30 лет, до окончания избирательного срока оставался еще один год. Временным президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев. Он возглавлял парламент. Казахстанский парламент тайным голосованием единогласно избрал председателем дочь Назарбаева – Даригу Назарбаеву.

      К слову, в феврале президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна и Российская Федерация готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран. Он подчеркивал, что такой союз может развиваться только на равноправной основе.

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      Теги: Новости политики Новости России Александр Лукашенко Владимир Путин Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
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