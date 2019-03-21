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      Путін вигадав як знову залишитися при владі, – ЗМІ

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      Путін вигадав як знову залишитися при владі
      Путін вигадав як знову залишитися при владі / Фото з відкритих джерел

      У Росії розглядають сценарій збереження російського президента Володимира Путіна при владі шляхом об'єднання РФ і Білорусі.

      Таким чином, Путін нібито зможе обійти конституційні обмеження кількості президентських термінів і очолити нову країну, повідомляє Bloomberg з посиланням на близькі до Кремля джерела.

      Читайте також: Чому можливе об'єднання Білорусі з Росією: експерт назвав мету Путіна

      Джерела в Кремлі заявили, що в адміністрації президента Російської Федерації активно обговорюються сценарії, схожі на те, що зараз відбувається в Казахстані.

      Нещодавно екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень. Він займав цю посаду протягом 30 років, до закінчення виборчого терміну залишався ще один рік. Тимчасовим президентом Казахстану став Касим-Жомарт Токаєв. Він очолював парламент. Казахстанський парламент таємним голосуванням одноголосно обрав головою дочку Назарбаєва – Дарігу Назарбаєву.

      До слова, у лютому президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна і Російська Федерація готові настільки йти по шляху об'єднання, наскільки до цього готові народи обох країн. Він підкреслював, що такий союз може розвиватися тільки на рівноправній основі.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Володимир Путін Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 Канал
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