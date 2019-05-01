Близького соратника Лукашенка затримали за роботу на спецслужби Росії

Колишнього заступника держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Втюріна затримали за діяльність в інтересах Федеральної служби безпеки і Федеральної служби охорони Росії. Втюрін останні 25 років входив до найближчого кола спілкування президент Білорусі Олександра Лукашенка.

Втюріна затримали за неодноразові зливи інформації російським ФСБ і ФСО. Він – не шпигун у звичайному сенсі, його зв'язки дісталися йому в спадок з минулого, повідомляє "Росбалт" з посиланням на джерело в білоруських силових структурах.

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Втюрін – росіянин, навчався, працював, дружив з колегами з російських спецслужб.

У ситуації, коли в наявності великий конфлікт між Москвою і Мінськом, подібна поведінка для людини з найближчого оточення Лукашенка – неприпустима. Ось його і прибрали,

– розповіло джерело.

Інше джерело розповіло, що Втюрін протягом останніх 25 років входив у найближче коло спілкування Лукашенка і був вхожий у сім'ю білоруського лідера.

"Аж до того, що молодший син президента, Коля, буквально зростав на руках у татового охоронця", – зазначив співрозмовник видання.

1 травня у Білорусі опублікували указ Лукашенка від 24 квітня, яким президент країни звільнив Втюріна з посади заступника держсекретаря Ради безпеки республіки за "скоєння вчинків, що дискредитують звання військовослужбовця".

За день до цього стало відомо про затримання працівниками КДБ Білорусі силовика за хабар у великому розмірі.

До слова, Втюрін не раз потрапляв у рейтинги найвпливовіших людей у Білорусі. До переходу в Радбез у 2014 році він 7 років очолював Службу безпеки президента країни. Туди Втюрін потрапив у 1995 році, тобто через рік після початку президентства Лукашенка.