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      В России ожидают "референдум" о присоединении Беларуси: любимый ресурс Суркова назвал дату

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      В России назвали дату присоединения к Беларуси
      В России назвали дату присоединения к Беларуси / Соцсети

      Российский Telegram-канал “Незигар", который часто цитирует пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, уверяет, что осенью Россию и Беларусь ожидает объединение.

      Как пишут представители ресурса со ссылкой на источники, Конституционный акт так называемого "Союзного государства", которое создает Россия и Беларусь, уже является технически готовым.

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      "Проект может быть уже осенью вынесен на референдум. Возможный срок проведения – 8 сентября 2019 года. Это будет единый день голосования в России и парламентских выборов в Беларуси", – говорится в сообщении.

      Также в Telegram-канале отметили, что такое объединение будет таким себе "Крымом 2.0", но в мягком варианте.

      Слухи о возможности проведения референдума за конституционным актом Союзного государства России и Беларуси являются связанными, разумеется, с поисками сценария решения "проблемы-2024" – как Владимир Путин сможет уйти и одновременно остаться. В этом варианте, перейдя на пост президента Союзного государства, который представляется целесообразным, если не при юридическом, то при фактическом объединении двух стран. С введением должности президента, созданием общего правительства (хотя бы из основных министерств), представительского органа власти( парламента), переходом на единую валюту и тому подобное. То есть речь идет о комплексном решении – иначе такой президент может превратиться в английскую королеву,
      – пишет журналист Алексей Макаркин, чье сообщение перепостили на "Незигар".

      Незигар, Росія, Білорусь, Об'єднання, Кремль

      Также на ресурсе можно услышать мнение, что в целом есть два варианта решения проблемы-2024 для Путина: новое государство (с включением туда Беларуси, а также самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии) с новой Конституцией, или же небольшие изменения в Конституцию только под Хозяина Кремля.

      Что известно о Telegram-канале "Незигар"?Его администраторы и журналисты пытаются оставаться анонимными. Однако есть информация, что за ресурсом стоит журналист и писатель Михаил Зыгарь, что в свое время был главным редактором российского опозиционного телеканала "Дождь" и в 2017 году был модератором на дебатах между Алексеем Навальным и оккупантом Донбасса Игорем Стрелковым-Гиркиным. Сам канал специализируется на околовластных интригах в России. По информации СМИ, "Незигар" также распространяет выгодные Кремлю информационные вбросы на тему взаимоотношений с официальным Минском. Уделяют здесь внимание и событиям в Украине.

      Информация об Украине появляется на "Незигар":

      В последнее время начали распространяться слухи о создании так называемого Союзного государства России и Беларуси. В Кремле убеждают, что в углублении родства Москвы и Минска никаких сомнений нет. Также РФ называет Беларусь своим союзником. Зато после заявлений белорусского лидера Александра Лукашенко ко всем этим заверениям со стороны Кремля возникают вопросы. К примеру, он отмечал, что Кремль отверг все предложения Беларуси относительно цен на газ и компенсации за налоговый маневр.

      Что такое Союзное государство?Это надгосударственное образование, которое охватывает в себе Россию и Беларусь, с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством, которое поэтапно будут организовывать. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 в Москве. Документ вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

      КАКОВЫ НЫНЕШНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МОСКВЫ И МИНСКА:
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      Теги: Новости политики СМИ Российская пропаганда Новости Украины Новости России Новости Беларуси
      Источник: 24 канал
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