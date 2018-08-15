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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Лунин может стать четвертым украинцем, который выигрывал Суперкубок УЕФА

58 Читати новину українською
Андрей Лунин может выиграть Суперкубок УЕФА
Андрей Лунин может выиграть Суперкубок УЕФА

15 августа в эстонском Таллинне "Реал" Андрея Лунина встретится с земляками из "Атлетико" в матче за Суперкубок УЕФА.

За 42 розыгрыши украинцы оставили в Суперкубке УЕФА яркий след, пишет Федерация футбола Украины.

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Прежде всего следует отметить, что киевское "Динамо" дважды боролось за почетный приз. В 1975-м команда Валерия Лобановского по сумме двух встреч одолела немецкую "Баварию" (1: 0, 2: 0). В 1986-м динамовцы под руководством Валерия Васильевича, к сожалению, уступили румынской "Стяуа" (0: 1).

Во времена независимости Украины обладателями Суперкубка УЕФА становились трое наших соотечественников. В 1995-м Андрей Демченко в составе голландского "Аякса" выиграл приз в противостоянии с испанской "Сарагосой" (1: 1, 4: 0). Наш полузащитник принял участие во втором матче, выйдя на замену на 71-й минуте вместо Патрика Клюйверта.

В 2003 году точный удар Андрея Шеченка, который сыграл на 76-й минуте, принес итальянскому "Милану" победу в Суперкубке УЕФА над португальским "Порту" Жозе Моуриньо (1: 0). А в 2008-м Анатолий Тимощук в качестве капитана команды достиг успеха с "Зенитом" в игре против "Манчестер Юнайтед" (2: 1).

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Даже если Андрей Лунин не сыграет, но "Реал" победит, украинец официально станет обладателем трофея. Ведь в этом году впервые в истории не будет лимита на количество запасных. Наставник "Реала" Хулен Лопетеги взял на матч 29 игроков. Нашлось место в обойме тренера и голкиперу сборной Украины.

Напомним, что Андрей Лунин уже выиграл первый трофей в новом клубе. "Реал" выиграл Кубок Сантьяго Бернабеу, обыграв в финале "Милан".

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Теги: Новости спорта Футбол Андрей Лунин
Источник: 24 Канал
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