Лунин может стать четвертым украинцем, который выигрывал Суперкубок УЕФА

15 августа в эстонском Таллинне "Реал" Андрея Лунина встретится с земляками из "Атлетико" в матче за Суперкубок УЕФА.

За 42 розыгрыши украинцы оставили в Суперкубке УЕФА яркий след, пишет Федерация футбола Украины.

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Прежде всего следует отметить, что киевское "Динамо" дважды боролось за почетный приз. В 1975-м команда Валерия Лобановского по сумме двух встреч одолела немецкую "Баварию" (1: 0, 2: 0). В 1986-м динамовцы под руководством Валерия Васильевича, к сожалению, уступили румынской "Стяуа" (0: 1).

Во времена независимости Украины обладателями Суперкубка УЕФА становились трое наших соотечественников. В 1995-м Андрей Демченко в составе голландского "Аякса" выиграл приз в противостоянии с испанской "Сарагосой" (1: 1, 4: 0). Наш полузащитник принял участие во втором матче, выйдя на замену на 71-й минуте вместо Патрика Клюйверта.

В 2003 году точный удар Андрея Шеченка, который сыграл на 76-й минуте, принес итальянскому "Милану" победу в Суперкубке УЕФА над португальским "Порту" Жозе Моуриньо (1: 0). А в 2008-м Анатолий Тимощук в качестве капитана команды достиг успеха с "Зенитом" в игре против "Манчестер Юнайтед" (2: 1).

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Даже если Андрей Лунин не сыграет, но "Реал" победит, украинец официально станет обладателем трофея. Ведь в этом году впервые в истории не будет лимита на количество запасных. Наставник "Реала" Хулен Лопетеги взял на матч 29 игроков. Нашлось место в обойме тренера и голкиперу сборной Украины.

Напомним, что Андрей Лунин уже выиграл первый трофей в новом клубе. "Реал" выиграл Кубок Сантьяго Бернабеу, обыграв в финале "Милан".

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