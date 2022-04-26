Тогда город Льва перестроил 500 коммунальных локаций, чтобы принять всех, кто в этом нуждался. Об актуальной ситуации во Львове рассказал мэр Андрей Садовый в эфире марафона единых новостей, передает 24 канал.

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Ситуация с внутриперемещенными лицами и ранеными во Львове

Андрей Садовый подтвердил, что часть людей, в частности жителей Киева, вернулись из Львова домой. Впрочем, все больше украинцев по состоянию на 26 апреля приезжают в город с Востока Украины. Кроме того, каждый день прибывает много раненых.

Грустно то, что каждый день мы принимаем новых раненых. Сегодня в нашем первом медицинском объединении находится 300 граждан Украины, которые были доставлены во Львов и имеют тяжелые ранения,

– сообщил Садовый.

Мэр города подчеркнул, что сейчас основная цель – выстроить крупный Национальный центр. Ведь местные власти ожидают, что после войны будут тысячи украинцев, нуждающиеся в специальной медицинской помощи, в том числе протезировании, пластике лица и т.д.

При этом Садовый добавил, что в настоящее время во Львов ежедневно приезжают ориентировочно 2,5 тысячи внутренне перемещенных лиц. Из них 1 тысяча остается в городе, 1 тысяча уезжает за границу, а около 500 граждан находят убежище в пределах Львовской области.

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