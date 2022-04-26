Тоді місто Лева перебудувало 500 комунальних локацій, щоб мати змогу прийняти всіх, хто цього потребував. Про актуальну ситуацію у Львові розповів міський голова Андрій Садовий в етері марафону єдиних новин, передає 24 канал.

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Ситуація з внутрішньо переміщеними особами та пораненими у Львові

Андрій Садовий підтвердив, що наразі частина людей, зокрема мешканців Києва, повернулись зі Львова додому. Втім все більше українців станом на 26 квітня приїжджають до міста зі Сходу України. Крім того, щодня прибуває багато поранених.

Сумно те, що кожного дня ми приймаємо нових поранених. Сьогодні у нашому першому медичному об'єднанні перебуває 300 громадян України, які були доставлені до Львова і мають важкі поранення,

– повідомив Садовий.

Мер міста підкреслив, що наразі основна ціль – вибудувати великий Національний центр. Адже місцева влада очікує, що після війни будуть тисячі українців, які потребуватимуть спеціальної медичної допомоги, зокрема протезування, пластики обличчя тощо.

При цьому Садовий додав, що наразі до Львова щодня приїжджають орієнтовно 2,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. З них 1 тисяча залишається у місті, 1 тисяча виїжджає за кордон, а близько 500 громадян знаходять прихисток у межах Львівської області.

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