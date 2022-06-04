Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый во время телемарафона. Он добавил, что город принимает раненых из всех уголков нашего государства.

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Во Львове хотят построить реабилитационный центр

Как заметил Андрей Садовый, во Львов приезжают не только те, кто самостоятельно сбежал с горячих точек. В городе свое убежище находят также те, кого война, развязанная Россией, травмировала.

Сейчас Львов принимает многих раненых со всей страны: из зоны боевых действий, женщин и детей. Они – несокрушимые,

– подчеркнул Садовый.

Глава львовского городского совета также добавил, что у города есть стратегическая цель. В нем планируют построить один из самых больших центров для реабилитации раненых. Он получит название "Несокрушимые", а построят его при поддержке Министерства здравоохранения.

Большинство раненых – гражданские

Ранее Андрей Садовый рассказывал, кого в большинстве своем привозят на лечение во Львов из зон, где ведутся боевые действия. Глава городского совета подчеркнул, что говорится именно о гражданских . Тех, по ком ежедневно русские военные выпускают свои снаряды.

Он добавил, что в международном сообществе потрясены. А все потому, что соотношение военных к гражданским – 1:5. Ровно в пять раз больше травм пострадает самое мирное население нашей страны.

Что известно о создании реабилитационного центра во Львове

Прежде всего, следует понимать, что медицинские учреждения Львова сейчас занимаются лечением более 1000 пациентов, которых привезли с горячих точек. Среди них есть и те, кто взорвался на минах, остались без конечностей.

Среди них есть и те, кто взорвался на минах, остались без конечностей. Это и натолкнулось на создание проекта "Несокрушимые". В этом центре планируется проводить протезирование, реабилитацию, а также социализацию людей, пострадавших во время войны. Кроме того, им будут оказывать психологическую помощь, в которой несомненно сейчас нуждается огромное количество наших граждан.

пострадавших во время войны. Кроме того, им будут оказывать психологическую помощь, в которой несомненно сейчас нуждается огромное количество наших граждан. Официальная дата старта проекта "Несокрушимые" – 10 июня. Тогда будет проведена масштабная конференция партнеров. Будут в ней участвовать как фонды, так и посольства, ранее объявившие о согласии к сотрудничеству.

Андрей Садовый во время телемарафона добавил, что во время войны все города попали в одинаковую ситуацию. А все потому, что неизвестно, куда прилетит следующая российская ракета. Все должны быть готовы, что в любой момент "прилет" произойдет рядом.

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