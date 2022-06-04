Про це розповів мер Львова Андрій Садовий під час телемарафону. Він додав, що місто приймає поранених з усіх куточків нашої держави.
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У Львові хочуть збудувати реабілітаційний центр
Як зауважив Андрій Садовий, до Львова приїжджають не лише ті, хто самостійно втік з гарячих точок. У місті свій прихисток знаходять також ті, кого війна, розв'язана Росією, травмувала.
Зараз Львів приймає багато поранених зі всієї країни: із зони бойових дій, жінок і дітей. Вони – незламні,
– підкреслив Садовий.
Очільник львівської міської ради також додав, що у міста є стратегічна мета. У ньому планують спорудити один із найбільших центрів для реабілітації поранених. Він отримає назву "Незламні", а збудують його за підтримки Міністерства охорони здоров'я.
Більшість поранених – цивільні
Раніше Андрій Садовий розповідав, кого здебільшого привозять на лікування до Львова з зон, де ведуться бойові дії. Очільник міської ради підкреслив, що мовиться саме про цивільних. Тих, по кому щоденно російські військові випускають свої снаряди.
Він додав, що у міжнародній спільноті вражені. А все тому, що співвідношення військових до цивільних – 1: 5. Рівно у п'ять разів більше травмувань зазнає саме мирне населення нашої країни.
Що відомо про створення реабілітаційного центру у Львові
- Передовсім слід розуміти, що медичні заклади Львова зараз займаються лікуванням понад 1000 пацієнтів, яких привезли з гарячих точок. Серед них є й ті, хто підірвався на мінах, залишився без кінцівок.
- Це й наштовхнуло на створення проєкту "Незламні". У цьому центрі планують проводити протезування, реабілітацію, а також соціалізацію людей, які постраждали під час війни. Крім того, їм надаватимуть психологічну допомогу, якої безсумнівно зараз потребує величезна кількість наших громадян.
- Офіційна дата старту проєкту "Незламні" – 10 червня. Тоді проведуть масштабну конференцію партнерів. Братимуть у ній участь як фонди, так і посольства, котрі раніше оголосили про згоду до співпраці.
Андрій Садовий під час телемарафону додав, що під час війни всі міста потрапили в однакову ситуацію. А все тому, що достеменно невідомо, куди прилетить наступна російська ракета. Тож усі мають бути готовими, що у будь-який момент "приліт" станеться поруч.
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