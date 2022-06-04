Про це розповів мер Львова Андрій Садовий під час телемарафону. Він додав, що місто приймає поранених з усіх куточків нашої держави.

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У Львові хочуть збудувати реабілітаційний центр

Як зауважив Андрій Садовий, до Львова приїжджають не лише ті, хто самостійно втік з гарячих точок. У місті свій прихисток знаходять також ті, кого війна, розв'язана Росією, травмувала.

Зараз Львів приймає багато поранених зі всієї країни: із зони бойових дій, жінок і дітей. Вони – незламні,

– підкреслив Садовий.

Очільник львівської міської ради також додав, що у міста є стратегічна мета. У ньому планують спорудити один із найбільших центрів для реабілітації поранених. Він отримає назву "Незламні", а збудують його за підтримки Міністерства охорони здоров'я.

Більшість поранених – цивільні

Раніше Андрій Садовий розповідав, кого здебільшого привозять на лікування до Львова з зон, де ведуться бойові дії. Очільник міської ради підкреслив, що мовиться саме про цивільних. Тих, по кому щоденно російські військові випускають свої снаряди.

Він додав, що у міжнародній спільноті вражені. А все тому, що співвідношення військових до цивільних – 1: 5. Рівно у п'ять разів більше травмувань зазнає саме мирне населення нашої країни.

Що відомо про створення реабілітаційного центру у Львові

Передовсім слід розуміти, що медичні заклади Львова зараз займаються лікуванням понад 1000 пацієнтів, яких привезли з гарячих точок. Серед них є й ті, хто підірвався на мінах, залишився без кінцівок.

Серед них є й ті, хто підірвався на мінах, залишився без кінцівок. Це й наштовхнуло на створення проєкту "Незламні". У цьому центрі планують проводити протезування, реабілітацію, а також соціалізацію людей, які постраждали під час війни. Крім того, їм надаватимуть психологічну допомогу, якої безсумнівно зараз потребує величезна кількість наших громадян.

які постраждали під час війни. Крім того, їм надаватимуть психологічну допомогу, якої безсумнівно зараз потребує величезна кількість наших громадян. Офіційна дата старту проєкту "Незламні" – 10 червня. Тоді проведуть масштабну конференцію партнерів. Братимуть у ній участь як фонди, так і посольства, котрі раніше оголосили про згоду до співпраці.

Андрій Садовий під час телемарафону додав, що під час війни всі міста потрапили в однакову ситуацію. А все тому, що достеменно невідомо, куди прилетить наступна російська ракета. Тож усі мають бути готовими, що у будь-який момент "приліт" станеться поруч.

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