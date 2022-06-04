Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що сьогодні усі міста перебувають в однаковій ситуації, адже ніхто не знає, куди саме ціляться російські окупанти. Тому усі українці повинні бути готовими.

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Попри небезпеку, залізничники та рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів

Садовий розповів, що у перші дні повномасштабної війни Росії проти України людям було страшно. Пізніше вони звикли, що необхідно просто йти в укриття, чуючи звуки сирени повітряної тривоги.

Ті ж самі залізничники. Вони знають, що по них луплять, але вони – готові. Ракети влуплять – вони йдуть ліквідовують. Те ж саме рятувальники. Це взагалі, я не знаю, як в історії це назвати. Тобто це взагалі безстрашні, незламні (люди – 24 канал),

– зауважив міський голова.

Він додав, що зараз Львів приймає дуже багато жінок, дітей та поранених з цілої країни, із зони бойових дій. Під час розмови з ними починаєш розуміти, що це по-справжньому незламні люди.

"Наша мета збудувати у Львові один з найбільших реабілітаційних центрів, тому що треба дати їм нове життя", – зазначив Садовий.

Мер зауважив, що зараз усі працюють "на воєнних рейках". Тож на багатьох підприємствах Львова триває робота у 3 зміни, адже всі розуміють, що потрібно платити податки та дати людям якийсь дохід.

Зокрема, у місті шиють форми, роблять бронежилети та ще багато інших необхідних речей. Садовий наголосив, що зараз усі українці працюють лише для перемоги над російськими окупантами.

"Ви ж бачите, що вони витворяють – луплять, луплять по інфраструктурі. Скільки по Львову було ударів. Повибивало підстанції", – додав міський голова.

Садовий розповів, що ще пів року тому дав вказівку львівським фахівцям забезпечити подачу води до міста без електроенергії. Проте тоді його не дуже зрозуміли.

"Але коли влупили ці ракети й фактично 2 райони лишилися без світла і без води, ми моментально увімкнули систему і все запрацювало", – зазначив мер.

Також він за місяць до вторгнення говорив з мерами інших міст Заходу України, щоб дізнатися, скільки вони готові прийняти вимушено переселених людей. Однак усі говорили, що все буде добре, а війна не почнеться. Проте саме попередня підготовка дала такий хороший результат, який зараз можна побачити у Львові.

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