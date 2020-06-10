В ходе брифинга по завершении конгресса было анонсировано сотрудничество между Андреем Шевченко, главным тренером национальной сборной по футболу, и сетью "Эпицентр".

Триумфальный выход на ЕВРО-2020 вдохновил титульного спонсора сборной Украины на поддержку ее главного тренера.

"Мы бы хотели, чтобы шаги нашей сборной на европейских и мировых аренах были громкими, поэтому мы хотим, чтобы наш главный тренер Андрей Николаевич чувствовал, что он нужен украинскому футболу и что в нем заинтересованы", – рассказал вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Герега.

Индивидуальный контракт Андрея Шевченко с "Эпицентром" – это новые, амбициозные совместные проекты для популяризации и развития футбола.

"Я рад сегодняшнему нашему сотрудничеству и надеюсь, что оно будет плодотворным для обеих сторон, и, как вы сказали, мне будет приятно, чтобы все наши усилия меня, как главного тренера, и моего штаба шли только на развитие украинского футбола", – сказал главный тренер Национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Шевченко будет наставником сборной минимум до конца 2022 года. Давние друзья и партнеры национальная сеть "Эпицентр" и национальная сборная Украины с новыми силами нацелены на победы.