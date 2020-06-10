В ході брифінгу, по завершенні конгресу, була анонсована співпраця між Андрієм Шевченком, головним тренером національної збірної з футболу та мережею "Епіцентр".

Тріумфальний вихід на ЄВРО-2020 надихнув титульного спонсора збірної України на підтримку її головного тренера.

"Ми би хотіли, щоб кроки нашої збірної на європейських і світових аренах були гучними, тому ми хочемо, щоб наш головний тренер Андрій Миколайович відчував, що він потрібен українському футболу і що у ньому зацікавленні", – розповів віцепрезидент Української асоціації футболу Олександр Герега.

Індивідуальний контракт Андрія Шевченка з "Епіцентром" – це нові, амбітні спільні проєкти для популяризації та розвитку футболу.

"Я радий сьогоднішньому нашому співробітництву і сподіваюся, що воно буде плідним для обох сторін і, як ви сказали, мені буде приємно, щоб всі наші зусилля мене як головного тренера та мого штабу йшли тільки на розвиток українського футболу", – сказав головний тренер Національної збірної України з футболу Андрій Шевченко.

Шевченко буде наставником збірної щонайменше до кінця 2022 року. Давні друзі та партнери Національна мережа "Епіцентр" та національна збірна України з новими силами націлені на перемоги.