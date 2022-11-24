Об этом 24 каналу рассказала сокоординатор подачи заявки Львова на статус молодежной столицы Европы Мария Пигура. По ее словам, город уже в четвертый раз подавался на этот международный конкурс.

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На этот раз заявку готовили целый год, а после полномасштабного вторжения ее практически полностью переделали. И 23 ноября жюри международного конкурса присвоило Львову этот статус.

Какие преимущества получит Львов от статуса молодежной столицы Европы

Как подчеркнула Пигура, Львов будет представлять не только себя, но и молодежь из каждого города, поселка и городка Украины, которая смело борется против российских захватчиков.

Главный лозунг заявки Львова – freedom guards (стражи свободы – 24 канал). Очень важно, чтобы европейская публика не забывала, в каких реалиях сейчас живут украинцы.

Наша главная задача – донести ценность свободы. Мы знаем, какая цена свободы сейчас для нас. Хотим, чтобы европейская публика поняла, в каких реалиях мы живем. Это основная задача. И важно, чтобы Украина не переставала быть у всех на устах,

– подчеркнула Пигура.

Кроме того, в рамках заявки готовят различные активности в образовании, науке и культуре как на локальном, так и на национальном уровнях. Есть большие надежды на то, что удастся привлечь международных партнеров и города, которые будут молодежными столицами в 2023 и 2024 годах.

Это не только даст молодежи новые возможности, но и поможет продвигать Львов и Украину в экономическом, социальном и культурном смыслах. Программу разработали так, чтобы привлекать молодежь из разных социальных групп и регионов Украины, а также Европы.

Львов начнет готовиться к программе со следующего года. А кульминацией всего станут мероприятия в 2025 году.

Львов стал молодежной столицей Европы 2025 – что дает этот статус: смотрите видео

Напомним, в течение 2 – 6 декабря во Львове состоится 22-й фестиваль современной импровизационной музыки Jazz Bez. Главной темой мероприятия станет культурная релокация. На сцене будут выступать как украинские исполнители, так и коллеги из Польши, Аргентины и Бельгии.

Некоторые мероприятия пройдут в других городах Украины – Ровно, Дрогобыче и Умани, а также в Польше – в Перемышле. Впервые на фестивале представят специальную программу Jazz Bez Kids, которую подготовили для самых молодых посетителей.