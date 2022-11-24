Про це 24 каналу розповіла співкоординаторка подачі заявки Львова на статус молодіжної столиці Європи Марія Пігура. За її словами, місто вже вчетверте подавалося на цей міжнародний конкурс.

До теми Перемога усіх українців: Львів отримав статус молодіжної столиці Європи 2025 року

Цього разу заявку готували цілий рік, а після повномасштабного вторгнення її практично повністю переробили. І 23 листопада журі міжнародного конкурсу присвоїло Львову цей статус.

Які переваги отримає Львів від статусу молодіжної столиці Європи

Як наголосила Пігура, Львів представлятиме не лише себе, але й молодь з кожного міста, селища та містечка України, яка відважно бореться проти російських загарбників.

Головний лозунг заявки Львова – freedom guards (вартові свободи – 24 канал). Надзвичайно важливо, щоб європейська публіка не забувала, в яких реаліях зараз живуть українці.

Наше головне завдання – донести цінність свободи. Ми знаємо, яка ціна свободи зараз для нас. Хочемо, щоб європейська публіка зрозуміла, в яких реаліях ми живемо. Це основне завдання. І важливо, щоб Україна не припиняла бути в усіх на вустах,

– наголосила Пігура.

Окрім цього, в межах заявки готують різні активності в освіті, науці та культурі як на локальному, так і на національному рівнях. Є великі сподівання, що вдасться долучити міжнародних партнерів та міста, які будуть молодіжними столицями у 2023 та 2024 роках.

Це не тільки дасть молоді нові можливості, але й допоможе зробити промоцію для Львова й України в економічному, соціальному та культурному сенсах. Програму розробили так, щоб залучати молодь з різних соціальних груп та регіонів України, а також із Європи.

Львів почне готуватися до програми вже з наступного року. А кульмінацією всього стануть заходи у 2025-му.

Львів став молодіжною столицею Європи 2025 року – що дає цей статус: дивіться відео

Нагадаємо, упродовж 2 – 6 грудня у Львові відбудеться 22-ий фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez. Головною темою заходу стане культурна релокація. На сцені виступатимуть як українські виконавці, так і їхні колеги з Польщі, Аргентини та Бельгії.

Деякі заходи відбудуться в інших містах України – Рівному, Дрогобичі та Умані, а також в Польщі – у Перемишлі. Вперше на фестивалі представлять спеціальну програму Jazz Bez Kids, які підготували для наймолодших відвідувачів.