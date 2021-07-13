Причина отключения воды – замена аварийного участка водопровода на улице Городецкой, 280 Стабильное водоснабжение планируют восстановить 14 июля в 6:00.
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Где не будет воды в Железнодорожном районе с 8:30 до 24:00
- улица Заде – все дома;
- улица Авиационная – все дома;
- улица Ангарная – все дома;
- улица Бакинская – все дома;
- улица Бахчевая – все дома;
- улица Билогорща – все дома;
- улица Болбочана – все дома;
- улица Вагонная – все дома;
- улица Величка – все дома;
- улица Выговского – дома от начала улицы до №70 по четной стороне и к №31 по нечетной стороне;
- улица Выгоды – все дома;
- улица Овсяная – все дома;
- улица Ольховая – все дома;
- улица Рощинская – все дома;
- улица Ганцова – все дома;
- улица Гарматия – все дома;
- улица Гиацинтовая – все дома;
- улица Горняка – все дома;
- улица Гниздовского – все дома;
- улица Годованца – все дома;
- улица Головатого – все дома;
- улица Городоцкая – дома по четной стороне от №166, по нечетной – от №241 и до конца улицы;
- улица Гречана – все дома;
- улица Грузинская – все дома;
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- улица Апостола – все дома;
- улица Дальняя – все дома;
- улица Дидушка – все дома;
- улица Дозвильная – все дома;
- улица Доробок – все дома;
- улица Дрогобычская – все дома;
- улица Дубнивская – все дома;
- улица Евского – все дома;
- улица Житная – все дома;
- улица Журавлиная – все дома;
- улица Збыральная – все дома;
- улица Зимноводовская – все дома;
- улица Ирчана – все дома;
- улица Кавказская – все дома;
- улица Каменная – все дома;
- улица Караджича – все дома;
- улица Каховская – все дома;
- улица Кондратюка – все дома;
- улица Конюшинная – все дома;
- улица Корсунская – все дома;
- улица Косинского – все дома;
- улица Кричевского – все дома;
- улица Курмановича – все дома;
- улица Лищиновая – все дома;
- улица Ловецкая – все дома;
- улица Лукича – все дома;
- улица Любинская – дома по четной стороне от №48, по нечетной – от №71 и до конца улицы;
- улица Февральская – все дома;
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- улица Малицкая – все дома;
- улица Мирная – все дома;
- улица Мыслывская – все дома;
- улица Моторная – все дома;
- улица Невелика – все дома;
- улица Нечая – все дома;
- улица Низинная – все дома;
- улица Олесницкого – все дома;
- улица Олешковская – все дома;
- улица Орельская – все дома;
- улица Паровозная – все дома;
- улица Патона – все дома;
- улица Пивничная – все дома;
- улица Подгаецкая – все дома;
- улица Подлесная – все дома;
- улица Пилотов – все дома;
- улица Планерная – все дома;
- улица Повитряная – все дома;
- улица Полтавы – все дома;
- улица Потебни – все дома;
- улица Пропеллерная – все дома;
- улица Пшеничная – все дома;
- улица Пясецкого – все дома;
- улица Ровненская – все дома;
- улица Рудненская – все дома;
- улица Ряшевская – все дома;
- улица Самарская – все дома;
- улица Самборская – все дома;
- улица Сигнальная – все дома;
- улица Сигнивка – все дома;
- улица Сирко – все дома;
- улица Скромная – все дома;
- улица Сластиона – все дома;
- улица Сполучная – все дома;
- улица Станционная – все дома;
- улица Суботивская – все дома;
- улица Сяйво – все дома;
- улица Терлецкого – все дома;
- улица Терновая – все дома;
- улица Тесная – все дома;
- улица Трещакивского – все дома;
- улица Тюльпановая – все дома;
- улица Флинты – все дома;
- улица Церетели – все дома;
- улица Чагарниковая – все дома;
- улица Чижевского – все дома;
- улица Широкая – все дома;
- улица Яворницкого – все дома.
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На время отключения воды в Железнодорожном районе будут работать водовозы. С 10:00 они будут стоять на улицах:
- Патона – Каховская;
- Широкая – Сяйво.
Согласно регистрации обращений, которые будут поступать на горячую линию "Львовводоканала", местоположение водовозов может измениться.
После завершения ремонтных работ специалисты будут проводить промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска ее ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.