Причина отключения воды – замена аварийного участка водопровода на улице Городецкой, 280 Стабильное водоснабжение планируют восстановить 14 июля в 6:00.

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улица Апостола – все дома;

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улица Малицкая – все дома;

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улица Сполучная – все дома;

улица Станционная – все дома;

улица Суботивская – все дома;

улица Сяйво – все дома;

улица Терлецкого – все дома;

улица Терновая – все дома;

улица Тесная – все дома;

улица Трещакивского – все дома;

улица Тюльпановая – все дома;

улица Флинты – все дома;

улица Церетели – все дома;

улица Чагарниковая – все дома;

улица Чижевского – все дома;

улица Широкая – все дома;

улица Яворницкого – все дома.

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На время отключения воды в Железнодорожном районе будут работать водовозы. С 10:00 они будут стоять на улицах:

Патона – Каховская;

Широкая – Сяйво.

Согласно регистрации обращений, которые будут поступать на горячую линию "Львовводоканала", местоположение водовозов может измениться.

После завершения ремонтных работ специалисты будут проводить промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска ее ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.

Заметьте! Информацию о других аварийных и плановых отключениях воды во Львове можно найти на сайте " Львовводоканала". Также можно позвонить в диспетчерскую службу предприятия, которая работает круглосуточно, – короткий номер 15-51 или +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51.