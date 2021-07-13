Причина відключення води – заміна аварійної ділянки водопроводу на вулиці Городоцькій, 280. Стабільне водопостачання планують відновити 14 липня о 6:00.

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Де не буде води в Залізничному районі з 8:30 до 24:00

  • вулиця Заде – всі будинки;
  • вулиця Авіаційна – всі будинки;
  • вулиця Ангарна – всі будинки;
  • вулиця Бакинська – всі будинки;
  • вулиця Баштанна – всі будинки;
  • вулиця Білогорща – всі будинки;
  • вулиця Болбочана – всі будинки;
  • вулиця Вагонна – всі будинки;
  • вулиця Величка – всі будинки;
  • вулиця Виговського – будинки від початку вулиці до №70 по парній стороні й до №31 по непарній стороні;
  • вулиця Вигоди – всі будинки;
  • вулиця Вівсяна – всі будинки;
  • вулиця Вільхова – всі будинки;
  • вулиця Гайова – всі будинки;
  • вулиця Ганцова – всі будинки;
  • вулиця Гарматія – всі будинки;
  • вулиця Гіацинтова – всі будинки;
  • вулиця Гірника – всі будинки;
  • вулиця Гніздовського – всі будинки;
  • вулиця Годованця – всі будинки;
  • вулиця Головатого – всі будинки;
  • вулиця Городоцька – будинки по парній стороні від №166, по непарній – від №241 і до кінця вулиці;
  • вулиця Гречана – всі будинки;
  • вулиця Грузинська – всі будинки;

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  • вулиця Апостола – всі будинки;
  • вулиця Дальня – всі будинки;
  • вулиця Дідушка – всі будинки;
  • вулиця Дозвільна – всі будинки;
  • вулиця Доробок – всі будинки;
  • вулиця Дрогобицька – всі будинки;
  • вулиця Дубнівська – всі будинки;
  • вулиця Євського – всі будинки;
  • вулиця Житня – всі будинки;
  • вулиця Журавлина – всі будинки;
  • вулиця Збиральна – всі будинки;
  • вулиця Зимноводівська – всі будинки;
  • вулиця Ірчана – всі будинки;
  • вулиця Кавказька – всі будинки;
  • вулиця Камінна – всі будинки;
  • вулиця Караджича – всі будинки;
  • вулиця Каховська – всі будинки;
  • вулиця Кондратюка – всі будинки;
  • вулиця Конюшинна – всі будинки;
  • вулиця Корсунська – всі будинки;
  • вулиця Косинського – всі будинки;
  • вулиця Кричевського – всі будинки;
  • вулиця Курмановича – всі будинки;
  • вулиця Ліщинова – всі будинки;
  • вулиця Ловецька – всі будинки;
  • вулиця Лукича – всі будинки;
  • вулиця Любінська – будинки по парній стороні від №48, по непарній – від №71 і до кінця вулиці;
  • вулиця Лютнева – всі будинки;

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  • вулиця Малицької – всі будинки;
  • вулиця Мирна – всі будинки;
  • вулиця Мисливська – всі будинки;
  • вулиця Моторна – всі будинки;
  • вулиця Невелика – всі будинки;
  • вулиця Нечая – всі будинки;
  • вулиця Низинна – всі будинки;
  • вулиця Олесницького – всі будинки;
  • вулиця Олешківська – всі будинки;
  • вулиця Орельська – всі будинки;
  • вулиця Паровозна – всі будинки;
  • вулиця Патона – всі будинки;
  • вулиця Північна – всі будинки;
  • вулиця Підгаєцька – всі будинки;
  • вулиця Підлісна – всі будинки;
  • вулиця Пілотів – всі будинки;
  • вулиця Планерна – всі будинки;
  • вулиця Повітряна – всі будинки;
  • вулиця Полтави – всі будинки;
  • вулиця Потебні – всі будинки;
  • вулиця Пропелерна – всі будинки;
  • вулиця Пшенична – всі будинки;
  • вулиця П'ясецького – всі будинки;
  • вулиця Рівненська – всі будинки;
  • вулиця Рудненська – всі будинки;
  • вулиця Ряшівська – всі будинки;
  • вулиця Самарська – всі будинки;
  • вулиця Самбірська – всі будинки;
  • вулиця Сигнальна – всі будинки;
  • вулиця Сигнівка – всі будинки;
  • вулиця Сірка – всі будинки;
  • вулиця Скромна – всі будинки;
  • вулиця Сластіона – всі будинки;
  • вулиця Сполучна – всі будинки;
  • вулиця Станційна – всі будинки;
  • вулиця Суботівська – всі будинки;
  • вулиця Сяйво – всі будинки;
  • вулиця Терлецького – всі будинки;
  • вулиця Тернова – всі будинки;
  • вулиця Тісна – всі будинки;
  • вулиця Трещаківського – всі будинки;
  • вулиця Тюльпанова – всі будинки;
  • вулиця Флінти – всі будинки;
  • вулиця Церетелі – всі будинки;
  • вулиця Чагарникова – всі будинки;
  • вулиця Чижевського – всі будинки;
  • вулиця Широка – всі будинки;
  • вулиця Яворницького – всі будинки.

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На час відключення води у Залізничному районі працюватимуть водовози. З 10:00 вони стоятимуть на вулицях:

  • Патона – Каховська;
  • Широка – Сяйво.

Відповідно до реєстрації звернень, які надходитимуть на гарячу лінію "Львівводоканалу", місце розташування водовозів може змінитись.

Після завершення ремонтних робіт фахівці проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. В цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення її іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.