Причина відключення води – заміна аварійної ділянки водопроводу на вулиці Городоцькій, 280. Стабільне водопостачання планують відновити 14 липня о 6:00.
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- вулиця Заде – всі будинки;
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- вулиця Величка – всі будинки;
- вулиця Виговського – будинки від початку вулиці до №70 по парній стороні й до №31 по непарній стороні;
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- вулиця Гніздовського – всі будинки;
- вулиця Годованця – всі будинки;
- вулиця Головатого – всі будинки;
- вулиця Городоцька – будинки по парній стороні від №166, по непарній – від №241 і до кінця вулиці;
- вулиця Гречана – всі будинки;
- вулиця Грузинська – всі будинки;
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- вулиця Курмановича – всі будинки;
- вулиця Ліщинова – всі будинки;
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- вулиця Любінська – будинки по парній стороні від №48, по непарній – від №71 і до кінця вулиці;
- вулиця Лютнева – всі будинки;
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- вулиця Сяйво – всі будинки;
- вулиця Терлецького – всі будинки;
- вулиця Тернова – всі будинки;
- вулиця Тісна – всі будинки;
- вулиця Трещаківського – всі будинки;
- вулиця Тюльпанова – всі будинки;
- вулиця Флінти – всі будинки;
- вулиця Церетелі – всі будинки;
- вулиця Чагарникова – всі будинки;
- вулиця Чижевського – всі будинки;
- вулиця Широка – всі будинки;
- вулиця Яворницького – всі будинки.
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На час відключення води у Залізничному районі працюватимуть водовози. З 10:00 вони стоятимуть на вулицях:
- Патона – Каховська;
- Широка – Сяйво.
Відповідно до реєстрації звернень, які надходитимуть на гарячу лінію "Львівводоканалу", місце розташування водовозів може змінитись.
Після завершення ремонтних робіт фахівці проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. В цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення її іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.