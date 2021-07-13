Причина відключення води – заміна аварійної ділянки водопроводу на вулиці Городоцькій, 280. Стабільне водопостачання планують відновити 14 липня о 6:00.

Цікаво Озеро замість дороги: чому у Львові постійно "плаває" вулиця Сахарова – фото

Де не буде води в Залізничному районі з 8:30 до 24:00

вулиця Заде – всі будинки;

вулиця Авіаційна – всі будинки;

вулиця Ангарна – всі будинки;

вулиця Бакинська – всі будинки;

вулиця Баштанна – всі будинки;

вулиця Білогорща – всі будинки;

вулиця Болбочана – всі будинки;

вулиця Вагонна – всі будинки;

вулиця Величка – всі будинки;

вулиця Виговського – будинки від початку вулиці до №70 по парній стороні й до №31 по непарній стороні;

вулиця Вигоди – всі будинки;

вулиця Вівсяна – всі будинки;

вулиця Вільхова – всі будинки;

вулиця Гайова – всі будинки;

вулиця Ганцова – всі будинки;

вулиця Гарматія – всі будинки;

вулиця Гіацинтова – всі будинки;

вулиця Гірника – всі будинки;

вулиця Гніздовського – всі будинки;

вулиця Годованця – всі будинки;

вулиця Головатого – всі будинки;

вулиця Городоцька – будинки по парній стороні від №166, по непарній – від №241 і до кінця вулиці;

вулиця Гречана – всі будинки;

вулиця Грузинська – всі будинки;

Зверніть увагу На Львівщину насувається надзвичайна спека: прогноз погоди на 13 – 17 липня

вулиця Апостола – всі будинки;

вулиця Дальня – всі будинки;

вулиця Дідушка – всі будинки;

вулиця Дозвільна – всі будинки;

вулиця Доробок – всі будинки;

вулиця Дрогобицька – всі будинки;

вулиця Дубнівська – всі будинки;

вулиця Євського – всі будинки;

вулиця Житня – всі будинки;

вулиця Журавлина – всі будинки;

вулиця Збиральна – всі будинки;

вулиця Зимноводівська – всі будинки;

вулиця Ірчана – всі будинки;

вулиця Кавказька – всі будинки;

вулиця Камінна – всі будинки;

вулиця Караджича – всі будинки;

вулиця Каховська – всі будинки;

вулиця Кондратюка – всі будинки;

вулиця Конюшинна – всі будинки;

вулиця Корсунська – всі будинки;

вулиця Косинського – всі будинки;

вулиця Кричевського – всі будинки;

вулиця Курмановича – всі будинки;

вулиця Ліщинова – всі будинки;

вулиця Ловецька – всі будинки;

вулиця Лукича – всі будинки;

вулиця Любінська – будинки по парній стороні від №48, по непарній – від №71 і до кінця вулиці;

вулиця Лютнева – всі будинки;

До теми Не заплатив за воду – потрапив на білборд: у Стрию оригінально борються з боржниками

вулиця Малицької – всі будинки;

вулиця Мирна – всі будинки;

вулиця Мисливська – всі будинки;

вулиця Моторна – всі будинки;

вулиця Невелика – всі будинки;

вулиця Нечая – всі будинки;

вулиця Низинна – всі будинки;

вулиця Олесницького – всі будинки;

вулиця Олешківська – всі будинки;

вулиця Орельська – всі будинки;

вулиця Паровозна – всі будинки;

вулиця Патона – всі будинки;

вулиця Північна – всі будинки;

вулиця Підгаєцька – всі будинки;

вулиця Підлісна – всі будинки;

вулиця Пілотів – всі будинки;

вулиця Планерна – всі будинки;

вулиця Повітряна – всі будинки;

вулиця Полтави – всі будинки;

вулиця Потебні – всі будинки;

вулиця Пропелерна – всі будинки;

вулиця Пшенична – всі будинки;

вулиця П'ясецького – всі будинки;

вулиця Рівненська – всі будинки;

вулиця Рудненська – всі будинки;

вулиця Ряшівська – всі будинки;

вулиця Самарська – всі будинки;

вулиця Самбірська – всі будинки;

вулиця Сигнальна – всі будинки;

вулиця Сигнівка – всі будинки;

вулиця Сірка – всі будинки;

вулиця Скромна – всі будинки;

вулиця Сластіона – всі будинки;

вулиця Сполучна – всі будинки;

вулиця Станційна – всі будинки;

вулиця Суботівська – всі будинки;

вулиця Сяйво – всі будинки;

вулиця Терлецького – всі будинки;

вулиця Тернова – всі будинки;

вулиця Тісна – всі будинки;

вулиця Трещаківського – всі будинки;

вулиця Тюльпанова – всі будинки;

вулиця Флінти – всі будинки;

вулиця Церетелі – всі будинки;

вулиця Чагарникова – всі будинки;

вулиця Чижевського – всі будинки;

вулиця Широка – всі будинки;

вулиця Яворницького – всі будинки.

Читайте також У Львові планують побудувати нову вулицю: де її розташують

На час відключення води у Залізничному районі працюватимуть водовози. З 10:00 вони стоятимуть на вулицях:

Патона – Каховська;

Широка – Сяйво.

Відповідно до реєстрації звернень, які надходитимуть на гарячу лінію "Львівводоканалу", місце розташування водовозів може змінитись.

Після завершення ремонтних робіт фахівці проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. В цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення її іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Зауважте! Інформацію про інші аварійні та планові відключення води у Львові можна знайти на сайті "Львівводоканалу". Також можна зателефонувати у диспетчерську службу підприємства, яка працює цілодобово, – короткий номер 15-51 або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51.