Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Прощание с героями прошло в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

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С кем простились во Львове

Андрей Садовый сообщил, что Львов попрощался сразу с 5 лучшими сыновьями Украины – героями, отдавшими свою жизнь в борьбе за наше государство. 24 сентября в городе простились с:

27-летним Александром Пилипенко;

36-летним Артемом Толочко;

38-летним Николаем Панченко;

41-летним Богданом Жиловским;

45-летним Юрием Поповым.

Герои, с которыми прощались во Львове / Фото из фейсбука Андрея Садового

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования семьям павших героев из-за потерь. Украина никогда не забудет подвигов своих защитников, а миллионы граждан будут всегда восхищаться нашими защитниками!

Тело Сергея Совы передали семье для погребения

24 сентября правоохранители завершили проведение следственных действий после эксгумации тела старшего солдата Сергея Совы в Изюме. Напомним, что фото руки Героя с сине-желтым браслетом облетело весь мир.

Теперь тело защитника передадут для погребения родным защитника. Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Сергею Сове звания Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда". Накануне 14-летний сын павшего защитника направил президенту письмо с просьбой посодействовать скорейшей передаче тела для захоронения и подчеркнул, что получить посмертную награду своего отца – это честь для него.

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