Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Прощання з героями пройшло в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
Зверніть увагу У боях за Україну загинув захисник Євген "Малі" Брах
З ким попрощалися у Львові
Андрій Садовий повідомив, що Львів попрощався одразу з 5 найкращими синами України – героями, які віддали свої життя у боротьбі за нашу державу. 24 вересня у місті попрощалися з:
- 27-річним Олександром Пилипенком;
- 36-річним Артемом Толочком;
- 38-річним Миколою Панченком;
- 41-річним Богданом Жиловським;
- 45-річним Юрієм Поповим.
Герої, з якими прощалися у Львові / Фото з фейсбука Андрія Садового
Тіло Сергія Сови передали родині для поховання
24 вересня правоохоронці завершили проведення слідчих дій після ексгумації тіла старшого солдата Сергія Сови в Ізюмі. Нагадаємо, що фото руки Героя з синьо-жовтим браслетом облетіло увесь світ.
Тепер тіло захисника передадуть для поховання рідним захисника. Крім того, президент Володимир Зеленський підписав указ про надання Сергію Сові звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Напередодні 14-річний син полеглого захисника надіслав президенту листа з проханням посприяти якнайшвидшому переданню тіла для поховання та наголосив, що матиме за честь отримати посмертну нагороду свого батька.
Варто переглянути – окупанти скинули отруту на захисників Півдня: дивіться відео