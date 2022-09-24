Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Прощання з героями пройшло в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

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З ким попрощалися у Львові

Андрій Садовий повідомив, що Львів попрощався одразу з 5 найкращими синами України – героями, які віддали свої життя у боротьбі за нашу державу. 24 вересня у місті попрощалися з:

27-річним Олександром Пилипенком;

36-річним Артемом Толочком;

38-річним Миколою Панченком;

41-річним Богданом Жиловським;

45-річним Юрієм Поповим.

Герої, з якими прощалися у Львові / Фото з фейсбука Андрія Садового

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття родинам полеглих героїв через втрати. Україна ніколи не забуде подвигів своїх захисників, а мільйони громадян завжди захоплюватимуться нашими захисниками!

Тіло Сергія Сови передали родині для поховання

24 вересня правоохоронці завершили проведення слідчих дій після ексгумації тіла старшого солдата Сергія Сови в Ізюмі. Нагадаємо, що фото руки Героя з синьо-жовтим браслетом облетіло увесь світ.

Тепер тіло захисника передадуть для поховання рідним захисника. Крім того, президент Володимир Зеленський підписав указ про надання Сергію Сові звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Напередодні 14-річний син полеглого захисника надіслав президенту листа з проханням посприяти якнайшвидшому переданню тіла для поховання та наголосив, що матиме за честь отримати посмертну нагороду свого батька.

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