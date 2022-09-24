У Героя залишився новонароджений син. Про загибель захисника повідомив його побратим Ігор Номан, Янкі.

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Було честю битися поряд! У "Малі" залишився новонароджений син,

– написав він.

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Також воїн був блогером, на нього було підписано понад 41 тисяча людей.



Воїн Євген Брах загинув у боях / Фото інстаграм Євгена

"Малі" загинув під час контрнаступу

Про те, що воїн загинув у боях за звільнення українських територій повідомив його товариш по службі

При виконанні бойового завдання загинув наш брат, Малі… загинув, звільняючи Рідні Землі, зі зброєю в руках, як справжній воїн, як справжній чоловік! Сказати, що це велика втрата – не сказати нічого! Для всієї нашої групи Млі – це душа, це настрій. Це нескінченний потік енергії, яким він наповнював усіх. Найкращий з нас,

– написав побратим про Євгена.

У пості йдеться, що вони провели разом останні місяці, дні, години, хвилини підтримуючи один одного.