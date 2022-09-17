Заслужений артист України загинув у бою на Донеччині. 17 вересня попрощатися з ним прийшли рідні та побратими.

До теми На фронті загинув соліст балету Національної опери України Олександр Шаповал

Що відомо Олександра Шаповала

Він був солістом балету Національної опери України імені Шевченка та викладав дуетно-класичні танці у Київському державному фаховому хореографічному коледжі.

Після початку повномасштабного вторгнення пішов на війну добровольцем. Він був гранатометником та загинув 12 вересня у бою під Майорськом.

Як відбулось прощання з воїном

На прощання з бійцем прийшли багато людей. Здебільшого – військові. На фото можна побачити, скільки квітів принесли загиблому Олександру Шаповалу.

Раніше на гибель артиста відреагувала прима-балерина Катерина Кухар та міністр культури Олександр Ткаченко. Він був видатним артистом та хоробрим бійцем. Вічна пам'ять герою.

Прощання з Олександром Шаповаловим: фото оперативний ЗСУ

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