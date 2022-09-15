У Чорткові попрощалися з Василем Мармусом

14 вересня Чортків, звідки родом Герой, "зустрів" його з жовто-блакитними стягами та зі сльозами на очах. Похорону відбудеться 15 вересня об 11:00 у Соборі верховних апостолів Петра і Павла.

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Віддати шану Герою – Василю Мармусу – сьогодні зібралась ледь не вся Чортківська громада. З ініціативи друзів-музикантів тіло Героя зустрічали оркестром ще перед Копичинецьким мостом, а потім колоною вирушили до Собору Верховних Апостолів Петра і Павла,

– написала Чортківська міська рада.

У Василя залишились мама, батько, дружина та донечка. Всі, хто знав Василя, твердять, що позитивнішої та кращої людини за нього – не знають. Він завжди з азартом брався за нові справи та все доводив до кінця. Коли почалась війна, не зміг залишатись осторонь та пішов служити добровольцем у складі 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.