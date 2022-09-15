В Чорткове простились с Василием Мармусом

14 сентября Чертков, откуда родом Герой, "встретил" его с желто-голубыми флагами и со слезами на глазах. Похороны пройдут 15 сентября в 11:00 в Соборе верховных апостолов Петра и Павла.

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Воздать честь Герою – Василию Мармусу – сегодня собралась чуть ли не вся Чертковская община. По инициативе друзей-музыкантов тело Героя встречали оркестром еще перед Копычинецким мостом, а затем колонной отправились в Собор Верховных Апостолов Петра и Павла,

– написал Чортковский городской совет.

У Василия остались мама, отец, жена и дочь. Все, кто знал Василия, утверждают, что более положительного и лучшего человека, чем он, – не знают. Он всегда с азартом брался за новые дела и все доводил до конца. Когда началась война, не смог оставаться в стороне и пошел служить добровольцем в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.