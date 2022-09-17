Заслуженный артист Украины погиб в бою в Донецкой области. 17 сентября попрощаться с ним пришли родные и собратья.

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Что известно об Александре Шаповале

Он был солистом балета Национальной оперы Украины имени Шевченко и преподавал дуэтно-классические танцы в Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже.

После начала полномасштабного вторжения пошел на войну добровольцем. Он был гранатометчиком и погиб 12 сентября в бою под Майорском.

Как произошло прощание с воином

На прощание с бойцом пришли многие. В основном – военные. На фото можно увидеть сколько цветов принесли погибшему Александру Шаповалу.

Ранее на гибель артиста отреагировала прима-балерина Екатерина Кухар и министр культуры Александр Ткаченко. Он был выдающимся артистом и храбрым бойцом. Вечная память герою.

Прощание с Александром Шаповалом: фото Оперативный ВСУ

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