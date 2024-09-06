Двух военных оккупанты убили на фронте, а шестеро гражданских львовян погибли в результате ракетного удара по центру города 4 сентября. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Во Львове похоронят украинцев, которых убила Россия

6 сентября во Львове состоится сразу 8 похорон.

Семью Базилевич: Евгению и трех ее дочерей 21-летнюю Ярину, 18-летнюю Дарью и 7-летнюю Эмилию похоронят на Лычаковском кладбище. Прощание состоится в 14:00 в Гарнизонном храме Петра и Павла.

52-летнюю Ирину Демидову похоронят на кладбище в поселке Зимняя Вода. Прощание и чин похорон начнется в 12:00 в Храме Святого Архистрага Михаила.

55-летний Юрия Арабского похоронят 6 сентября на Яновском кладбище. Проститься с ним можно в 11:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя.

Черный, как земля, день. В такие моменты надо позволить себе всю эту эмоцию, чтобы завтра подняться и идти дальше. Только так. В память обо всех, кого больше нет,

– написал Садовый.

Трагическим утром 4 сентября оборвалась жизнь и 54-летнего Александра Погорецкого. Его похоронят в субботу, 7 сентября, на Лычаковском кладбище. Прощание и чин похорон начнется в 11:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!