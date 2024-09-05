В результате вражеского обстрела Львова погибли семь человек, 66 пострадали. Шестеро были убиты российскими снарядами в доме на улице Коновальца, еще один человек – в другом доме.

Читайте также Семь оборванных жизней: где и когда Львов будет прощаться с жертвами российского обстрела 4 сентября

Во Львове почтили память убитых россиянами украинцев

К акции "Стол памяти" присоединилась кофейня Black Honey на улице Галицкой. Там "зарезервировали" стол для львовян, убитых россиянами.

Среди погибших во Львове:

Базилевич Эмилия –7 лет;

Базилевич Дарья – 18 лет;

Базилевич Ярина – 21 год;

Базилевич Евгения – 43 года;

Демидова Ирина – 52 года;

Погорецкий Александр – 54 года;

Арабский Юрий – 55 лет.

Во Львове почтили память погибших в результате российской атаки / Фото: соцсети

Мы верим, что человек жив, пока живет память о нем. Мы чтим их память и выражаем наще искреннее соболезнование всем, кто потерял своих близких,

– написали в Black Honey.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!

Кофейня Black Honey присоединилась к акции "Стол памяти" / Фото: соцсети

Ранее во Львове объявили четверг, 5 сентября, Днем траура в память о погибших в результате российской атаки на город. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.