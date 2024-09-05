Внаслідок ворожого обстрілу Львова загинули семеро людей, 66 постраждали. Шестеро були вбиті російськими снарядами у будинку на вулиці Коновальця, ще одна людина – в іншому будинку.

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У Львові вшанували пам'ять вбитих росіянами українців

До акції "Стіл пам'яті" долучилася кав'ярня Black Honey на вулиці Галицькій. Там "зарезервували" стіл для львів'ян, вбитих росіянами.

Серед загиблих у Львові:

Базилевич Емілія –7 років;

Базилевич Дарина – 18 років;

Базилевич Ярина – 21 рік;

Базилевич Євгенія – 43 роки;

Демидова Ірина – 52 роки;

Погорецький Олександр – 54 роки;

Арабський Юрій – 55 років.

У Львові вшанували пам'ять загиблих внаслідок російської атаки / Фото: соцмережі

Ми віримо, що людина жива, доки живе пам'ять про неї. Ми вшановуємо їхню пам'ять і висловлюємо наще щире співчуття всім, хто втратив своїх близьких,

– написали в Black Honey.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!

Кав'ярня Black Honey долучилася до акції "Стіл пам'яті" / Фото: соцмережі

Раніше у Львові оголосили четвер, 5 вересня, Днем жалоби у пам'ять про загиблих внаслідок російської атаки на місто. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.