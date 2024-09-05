Мер Львова Андрій Садовий раніше назвав прізвища усіх загиблих. Шестеро були вбиті російськими снарядами у будинку на вулиці Коновальця, ще одна людина – в іншому будинку.

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Коли відбудеться прощання із жертвами окупантів

Серед загиблих – 52-річна Ірина Демидова. Жінка працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці Львова. Її поховають завтра, 6 вересня, на кладовищі в селищі Зимна Вода. Прощання та чин похорону розпочнеться о 12:00 в Храмі Святого Архистрага Михаїла.

Того страшного ранку обірвалося життя й 54-річного Олександра Погорецького. Чоловік з 2014 по 2019 рік очолював Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області. Його поховають у суботу, 7 вересня, на Личаківському кладовищі. Прощання та чин похорону розпочнеться об 11:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя (вул. Пекарська, 52).

55-річного Юрія Арабського поховають 6 вересня на Янівському кладовищі. Попрощатися із ним можна об 11:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя (вул. Пекарська, 52).

Прощання із чотирма членами родини Базилевич – 43-річною Євгенією, 21-річною Яриною, 18-річною Дариною та 7-річною Емілією – відбудеться 6 вересня о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла у Львові. Поховають їх на Личаківському кладовищі.