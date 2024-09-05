Євгенію та її доньок Дарину, Ярину та Емілію Базилевич поховають 6 вересня.

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Коли та де відбудеться прощання

З дівчатами з сім'ї Базилевич прощатимуться у п’ятницю, 6 вересня о 14:00 у Гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові.

Опісля запланована загальноміська церемонія прощання на площі Ринок, біля Ратуші. Після цього сім'ю Базилевичів поховають на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, що 43-річна Євгенія, 7-річна Емілія, 18-річна Дарина та 21-річна Ярина загинули внаслідок російського обстрілу Львова.

З цієї сім'ї вижити вдалося лише чоловіку Ярославу. За попередніми даними, незадовго до удару він пішов у квартиру по воду. Його сім'я перебувала на сходовій клітці, яка обвалилася під час влучання.

Вони проживали у будинку на вулиці Коновальця, де окрім них російська ракета вбила ще трьох людей.