Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News. За його словами, багато людей отримали поранення у момент спуску в укриття.

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"Ще одна трагедія в Україні. І це факт. Це був ракетний удар, прорахований удар. Ракета летіла близько 3 хвилин. Люди не встигли спуститися в бомбосховище. Багато з них отримали поранення або були вбиті саме в момент спуску в бомбосховище", – заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, люди відреагували на ворожий обстріл достатньо швидко, але їм не вистачило часу, щоб зберегти свої життя.

Удар по навчальному центру у Полтаві

Росіяни завдали удару балістичною ракетою по Полтаві 3 вересня. Унаслідок атаки зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки та 5 приватних осель і офісне приміщення.

Станом на 4 вересня кількість загиблих у Полтаві зросла до 53 людей. За даними МВС постраждали 298 осіб.