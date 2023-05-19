Курс "Я могу!" – о карьерном росте и начале собственного дела. Десятки женщин получили мастер-классы от известных эксперток по маркетингу, женскому лидерству, тайм-менеджменту и психологии.

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Название я не изменю

Светлана Фролова родом из Луганской области. Из родного Лисичанска она уехала 24 февраля 2022 года.

Мы пережили 2014 год и понимали, что так скоро и просто оно не закончится. Собрали вещи, все оставили и уехали,

– вспоминает с грустью.

В Лисичанске Светлана Фролова была успешной парикмахершей. Несколько лет назад вместе с тремя подругами она открыла собственный салон красоты. Дела у женщины шли хорошо, было достаточно клиентов, она занималась любимым делом. Однако это все осталось в прошлой жизни.

"Сейчас там вся территория оккупирована. Там все разграбили, то, что мы годами нарабатывали... Мне очень жаль. Они пришли и все наше забрали", - добавляет женщина.



Светлана Фролова возле собственного салона красоты в Лисичанске / фото Светланы Фроловой

Светлана долго не могла прийти в себя после переезда, пережила несколько похорон родных людей. Женщина покинула любимое дело на время и начала заниматься волонтерством – работала в общественной организации, которая помогает таким же внутренне переселенным лицам, как и она. Однажды женщина участвовала в благотворительной акции и делала прически. В это время вспомнила, как любит свою работу и как мечтает вернуть себе свое.

Я хочу возобновить свой маленький бизнес. Сейчас мне помогают стартовать и показывают, с чего начинать двигаться. Я уже это все вижу и название менять не буду, добавлю только Львов. Будет салон "Style Мастерская красоты",

– с улыбкой делится Светлана Фролова.

Дома тебя все двигают

А 37-летняя львовянка Оксана Васильев засиделась в декрете. Восемь лет женщина занимается детьми, но мечтает шить дизайнерскую одежду, в конце концов и образование имеет соответствующее.

"В декрете я поняла, что хочу еще что-то делать. Я делала обручи, разные аксессуары, вышивала. Даже купила себе вышивальную машину, и понемногу ее овладеваю. Сейчас я начинаю создавать свой бренд, хочу начать с шитья дизайнерских экоссумок", – делится Оксана Васильев.



Оксана Васильев с восхищением рассказывает о своем будущем бренде / фото ZAXID.NET

Женщина с восхищением рассказывает о своем видении моды, образов и одежды. Говорит, у нее фантазия изобилует.

За один вечер я спроектировала три сумки. Я могу весь образ кому придумать за день, за два дня. Но нужно так, чтобы меня не двигали. Надо работать вне дома. Дома всем что-то нужно, тебя отвлекают постоянно,

– жалуется женщина.

У Оксаны Василивой уже есть необходимое оборудование, логотип, планирует запуск сайта, осталось найти еще помещение.

"Дизайнерская творческая мастерская - моя мечта. Родные меня поддерживают, да и я хочу выйти в то большое плавание, потому что я, как та яхточка, стою себе где-то там у берега и жду чего-то", - говорит будущая дизайнер Оксана Васильев.

Вдохновила моя мама, которая в Донецке

Дончанке Ольге Кузнецовой 35 лет. Она переехала во Львов в 2016 году, прежде проживала в Киеве, Крыму, Ровно. Уже здесь женщина вышла замуж, родила двоих детей. Когда началась полномасштабная война, говорит Ольга, у нее начались психологические проблемы. Возникли сомнения и страх, что не сможет содержать семью и зарабатывать, если мужчину заберут на войну. Страх усиливался тем, что в Донецке до сих пор проживают родители женщины и ее пожилая бабушка.

Много раз просили, чтобы они уехали оттуда. Но это уже пожилые люди, бабушки 90 лет. Они держатся за то, что имеют. Сначала не хотели уезжать, а теперь не могут. Мы стараемся хоть немного общаться через мессенджеры, но я не знаю, как они там сейчас живут,

– рассказывает женщина.

В последний раз Ольга Кузнецова была в родном Донецке в 2014 году. Тогда пережила самый страшный момент в жизни.

"Можно сказать, я была в плену. Это был май, тогда в Донецке были какие-то непонятные беспорядки возле облсовета. Я пошла посмотреть, что там, и сделала несколько фото. Тогда меня схватили двое неизвестных мужчин и заволокли внутрь", – вспоминает Ольга.

В одном из кабинетов неизвестные начали допрашивать женщину и проверять ее телефон.

Они нашли там фото с Майдана и фото с флагом УПА, тогда начали кричать, что я из "Правого сектора", я отрицала это и рассказала им, что здесь живу и кто мои родители,

– вспоминает Ольга.

После этого неизвестные вышли из кабинета, а когда вернулись, сообщили, что мамы Ольги Кузнецовой больше нет, сказали, что женщину пришлось застрелить, потому что она сопротивлялась.

"Эти слова меня вывели, я начала кричать и рыдать. Тогда они меня отпустили", – рассказала Ольга.



Последний раз Ольга Кузнецова была в родном Донецке в 2016 году / фото Ольги Кузнецовой

После этого случая Ольга уехала из Донецка и больше туда не возвращалась. Во Львове создала семью, родила двоих детей и ушла в декрет. Теперь, когда мужчину могут забрать в армию, задумалась, сможет ли содержать семью и зарабатывать сама.

Тогда пришла идея. Женщину вдохновила ее мать, которая производит из домашних фруктов и ягод пастилу.

Раньше мама делала домашнюю и передавала нам во Львов пастилу из фруктов и ягод, которые сама вырастила. Это было очень вкусно,

– добавляет она.

Теперь женщина на пути к созданию собственного дела. Она уже придумала лого для торговой марки Home4ik: домик в форме мафина с дымоходом в виде скрученной пастилки, символизирующей домашние вкусности. Совсем скоро он планирует запускать производство домашней пастилы.

Не только чтобы зарабатывать

Многодетная мама, у львовянки Оксана Вознюк тоже имеет идею для собственного бизнеса, однако сейчас проходит обучение не для этого. Женщина мечтает о претворении в жизнь очень важного социального проекта.

"Мечтаю открыть во Львове сенсорную комнату для особых детей. Детей аутистов, детей со СМА, ДЦП. В этой комнате дети смогут развивать свои сенсорные ощущения, будут реабилитироваться для внешнего мира. У меня трое детей, двое из них – 6-летний сын и 4-летняя дочь – имеют аутизм и синдром Аспергера", – делится Оксана Вознюк.

Женщина активно занимается реабилитацией своих детей, ездит по Украине в разные реабилитационные центры, ведь во Львове нужных нет.

У нас таких сенсорных комнат нет, есть в Киеве. Но такие комнаты должны быть повсюду во всех районах города. В них должен быть обустроен, к примеру, сухой дождь, который помогает аутистам ощутить прикосновения, ведь они не любят, когда их затрагивают, хотя очень нуждаются в объятиях.

– объясняет женщина.



Оксана Вознюк с сыном и дочерью, у которых диагностировали аутизм / фото Оксаны Вознюк

Оксана Вознюк надеется, что во время тренингов ей объяснят, как начать процесс создания такой комнаты, как отправиться и выиграть тендер, где найти спонсоров и как правильно писать грантовые заявки.

"Есть уже какие-то идеи. Я живу на Левандовке, и вдохновила нашу общину совместно с благотворительным фондом "Чародейка" и ОО "Мы из Левандовки" обустроить такую комнату в нашем микрорайоне. Но мы не знаем, как решить вопрос оплаты для врачей. Ведь нам нужны логопед, реабилитолог и психолог, и мы хотим сделать эту комнату бесплатной для родителей, которые и так тратят колоссальные суммы на воспитание и оздоровление особых детей», – объясняет Оксана Вознюк.

Заместитель председателя ОО "Центр Женские перспективы" и координатор проекта Ирина Трохим говорит, что они работают не только с женщинами, которые уже имеют продуманный бизнес и пытаются его реализовать, но и с теми, кто нуждается в мотивации и ищут сил управлять своей жизнью. Женщин учат саморазвитию, как быть конкурентками, как представлять свою идею и устраиваться на работу мечты, на которой еще и будут платить хорошо, или как отважиться открыть собственное дело.

Главное делать то, что нравится. Зарабатывать нужно на том, что ты умеешь делать лучше. И мы учим зарабатывать и чувствовать себя самореализуемым. У нас нет возрастных ограничений, однако сейчас делаем акцент на женщин ВПЛ, на многодетных, чтобы в первую очередь помочь уязвимым женщинам, которые не могут заплатить за обучение, у которых нет больших знакомств,

– рассказала Ирина Трофим.



На тренингах женщины учатся представить себя и свои идеи / фото ZAXID.NET

Заметим, что попасть на тренинги от "Центра Женские перспективы" может любая женщина. Хотя следует отметить, что желающих гораздо больше, чем мест. В 2023 году состоялось три учебных курса. Еще два организовали в 2022 году. Выпускницами пяти наборов стали около ста женщин.

Ирина Трофим рассказала, что у них уже есть примеры успешных женщин, которые после учебы открыли свое дело:

"Одна из наших воспитанниц решилась и открыла свое дело даже еще во время курсов. Теперь она владелица кофейни".

ОО "Центр Женские перспективы" работает на общественных началах уже 25 лет. Там консультируют эксперты в сфере защиты прав женщин, в сфере преодоления домашнего насилия, психологической поддержки, юридической, экономической. Любая женщина, нуждающаяся в помощи, может обратиться в "Центр Женские перспективы", и ее здесь примут. Специальный курс "Я могу!" организует ОО "Центр Женские перспективы" в рамках проекта "Гендер для демократии: усиление гендерной справедливости в Грузии, Украине и Дании" при финансовой поддержке KVINFO.