Около 11:39 во Львове, Черновцах, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно, Виннице, Киеве, Одессе, Хмельницком, на Закарпатье, Тернополе, Днепре, Кропивницком, Черкассах, Запорожье, Сумах, Чернигове, а также Полтаве прозвучала воздушная тревога. Немедленно отправляйтесь в укрытия. Это может спасти вам жизнь!

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Отметим, что находиться в укрытии необходимо до тех пор, пока вы не услышите сигнал об отбое воздушной тревоги.

Что делать в случае объявления воздушной тревоги

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.

По возможности предупредить соседей, проживающих рядом.

Быстро одеться и одеть детей.

Закрыть окна, отключить все электрические приборы и нагревательные приборы, перекрыть квартирный газовый вентиль, потушить печи, выключить свет.

Взять индивидуальные средства защиты, заблаговременно подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем следовать до ближайшего защитного сооружения.

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