В сети 8 июля появилось видео из парка Ореховый гай. Информация о падении дерева на ребенка была в подписи к ролику.

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На ребенка упало дерево в парке

Парк "Ореховый гай" расположен в Франковском районе Львова.

Там, по информации очевидцев, на ребенка упало дерево.

Малыш находился с людьми, которые отдыхали в парке.

Пока неизвестно, какие именно травмы получил ребенок.

Информация о других пострадавших также уточняется.

Заметьте! 18 июня на 7-летнего львовянина во время прогулки в парке также упало дерево. Мальчик получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.

Смотрите видео с места события: