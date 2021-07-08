В сети 8 июля появилось видео из парка Ореховый гай. Информация о падении дерева на ребенка была в подписи к ролику.
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На ребенка упало дерево в парке
- Парк "Ореховый гай" расположен в Франковском районе Львова.
- Там, по информации очевидцев, на ребенка упало дерево.
- Малыш находился с людьми, которые отдыхали в парке.
- Пока неизвестно, какие именно травмы получил ребенок.
- Информация о других пострадавших также уточняется.
Смотрите видео с места события: