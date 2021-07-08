У мережі 8 липня з'явилось відео з парку Горіховий гай. Інформація про падіння дерева на дитину була у підписі до ролика.

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На дитину впало дерево у парку

  • Парк "Горіховий гай" розташований у Франківському районі Львові.
  • Там, за інформацією очевидців, на дитину впало дерево.
  • Малюк перебував з людьми, які відпочивали у парку.
  • Наразі невідомо, які саме травми отримала дитина.
  • Інформація про інших постраждалих також уточнюється.

Дивіться відео з місця події: