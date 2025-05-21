Нападавшим оказался военнообязанный гражданин, находившийся в розыске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Львовской области.

Смотрите также Кого не мобилизуют в июне 2025 года: полный список категорий

Что известно об атаке на представителей силовых структур

На улице Княгини Ольги, мужчина на просьбу предоставить для проверки военно-учетные документы, начал убегать. Его почти догнали представители полиции и ТЦК, но он резко обернулся и распылил, вероятно, перцовый газ.

Во Львовском областном ТЦК и СП рассказали о состоянии пострадавших.

Правоохранитель и военнослужащий госпитализированы с серьезными повреждениями глаз. Пострадавший в результате умышленных действий военнообязанного – военнослужащий, которого недавно перевели на службу в ТЦК с 24 ОМБр по состоянию здоровья. Он не мог больше выполнять задачи на передней линии,

– объяснили в центре комплектования.

В конце концов мужчину задержали. Его личность установлена – это 43-летний львовянин, который находился в розыске за уклонение от воинского учета.

Следователи начали уголовное производство за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В Чернигове случилась похожая ситуация. Мужчина залил баллончиком военнослужащего ТЦК, убежал и закрылся в помещении. Пришлось привлекать спецназовцев, чтобы его достать.