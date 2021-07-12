Пока неизвестно, когда новые автобусы прекратят курсировать. Об этом сообщат позже.

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Во Львове запустили автобусы в аэропорт

Во Львове запустили новый временный автобусный маршрут до аэропорта.

Схема движения автобусов:

  • Аэропорт "Львов";
  • улица Любинская;
  • улица Окружная;
  • улица Кульпарковская;
  • улица Городоцкая;
  • улица Шевченко;
  • улица Защитников Украины.

В обратном направлении к аэропорту "Львов":

  • улица Защитников Украины;
  • улица Городоцкая;
  • улица Кульпарковская;
  • улица Любинская;
  • аэропорт "Львов".