Наразі невідомо, коли нові автобуси припинять курсувати. Про це повідомлять пізніше.

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У Львові запустили автобуси до аеропорту

У Львові запустили новий тимчасовий автобусний маршрут до аеропорту.

Схема руху автобусів:

  • Аеропорт "Львів";
  • вулиця Любінська;
  • вулиця Окружна;
  • вулиця Кульпарківська;
  • вулиця Городоцька;
  • вулиця Шевченка;
  • вулиця Захисників України.

У зворотному напрямку до аеропорту "Львів":

  • вулиця Захисників України;
  • вулиця Городоцька;
  • вулиця Кульпарківська;
  • вулиця Любінська;
  • аеропорт "Львів".