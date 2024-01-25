В частности, компания OKKO выделила средства на закупку трех специализированных автомобилей, информирует 24 Канал. А также будет обеспечивать их топливом в течение года.

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OKKO и Uklon запустили "Инклюзивный" класс авто во Львове

"Мы должны создавать условия для наших людей, чтоб они могли вести активную социальную жизнь. Без барьеров передвигаться по улицам, в помещениях, пользоваться транспортом. Так, например, все наши новые АЗК или те, которые мы ремонтировали в этом году, проектировали с учетом потребностей маломобильных групп населения. А это и санузлы, и парковочные места, отсутствие бордюров. Мы и раньше это делали, но в этом году начали уделять максимум внимания", – комментирует вице-президент по маркетингу ОККО Василий Дмытрив.

Поэтому, когда к нам обратились коллеги из Uklon с предложением поддержать проект во Львове, мы без колебаний присоединились. Ведь это кроме того, что полезное дело, еще и логическое продолжение нашей программы социальной ответственности,

– добавил Василий Дмытрив.

Авто класса "Инклюзивный" оснащены гидравлическим или механическим подъемником, рампой, специальными ремнями безопасности и креплениями для фиксации кресла колесного. Для вызова адаптированного автомобиля в приложении Uklon необходимо ввести нужный маршрут и выбрать соответствующий класс. Поездки можно заказывать как по Львову, так и в окрестностях города – радиусом до 20 километров.

"Инклюзивный" класс авто уже работает во Львове / Фото ОККО

"Первые полгода работы класса "Инклюзивный" в Киеве продемонстрировали, что этот сервис очень нужен. Нам удалось создать комфортный и доступный способ городского передвижения для людей, которые пользуются креслом колесным. Мы очень благодарны партнеру "ОККО", которые решили поддержать нас в этом запуске. Львов – наш первый шаг к масштабированию проекта по регионам Украины. Создаем комфорт для всех: инклюзивно, удобно и просто", – отметил Сергей Смусь, соучредитель Uklon.

Все поездки на авто класса "Инклюзивный" будут выполнять профессиональные драйверы, которые прошли тренинг по общению и взаимодействию с людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кроме услуги перевозки, в случае, если пассажир с инвалидностью передвигается без сопровождения, водитель поможет перенести багаж или личные вещи.