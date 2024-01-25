Зокрема, компанія OKKO виділила кошти на закупівлю трьох спеціалізованих автомобілів, зауважує 24 Канал. А також буде забезпечувати їх пальним протягом року.

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OKKO та Uklon запустили "Інклюзивний" клас авто у Львові

"Маємо створювати умови для наших людей, щоб вони могли вести активне соціальне життя. Без бар'єрів пересуватися вулицями, у приміщеннях, користуватися транспортом. Так, наприклад, усі наші новозбудовані АЗК або ті, що ми ремонтували у цьому році, проєктували з урахуванням потреб маломобільних груп населення. А це і санвузли, і паркувальні місця, відсутність бордюрів. Ми і раніше це робили, але цього року почали приділяти максимум уваги", – коментує віцепрезидент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

Тож, коли до нас звернулись колеги з Uklon з пропозицією підтримати проєкт у Львові, ми без вагань доєдналися. Адже це, крім того, що корисна справа, також і логічне продовження нашої програми соціальної відповідальності,

– додає Василь Дмитрів.

Авто класу "Інклюзивний" оснащені гідравлічним або механічним підіймачем, рампою, спеціальними пасками безпеки та кріпленнями для фіксації крісла колісного. Для виклику адаптованої автівки у застосунку Uklon необхідно ввести потрібний маршрут та вибрати відповідний клас. Поїздки можна замовляти як безпосередньо по Львову, так і в околицях міста – радіусом до 20 кілометрів.

"Інклюзивний" клас авто вже працює у Львові / Фото ОККО

"Перші пів року роботи класу "Інклюзивний" в Києві продемонстрували, що цей сервіс дуже потрібний. Нам вдалося створити комфортний та доступний спосіб міського пересування для людей, що користуються кріслом колісним. Ми дуже вдячні партнеру "ОККО", які вирішили підтримати нас у цьому запуску. Львів – наш перший крок до масштабування проєкту регіонами України. Створюємо комфорт для всіх: інклюзивно, зручно та просто", – зазначив Сергій Смусь, співзасновник Uklon.

Усі поїздки на авто класу "Інклюзивний" виконуватимуть професійні драйвери, які пройшли тренінг зі спілкування та взаємодії із людьми з порушеннями опорно-рухового апарату. Крім послуги перевезення, у разі, якщо пасажир з інвалідністю пересувається без супроводу, водій допоможе перенести багаж або особисті речі.