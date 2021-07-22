Вход в фан-зону будет бесплатным, ведь Lviv Olympic Space не является коммерческим проектом. Она будет действовать ежедневно с 10:00 до 17:00.

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Во Львове будут транслировать Олимпийские игры

Фан-зона Lviv Olympic Space – это уникальное спортивное пространство с олимпийским духом. В 2021 году из-за пандемии коронавируса невозможно поддержать олимпийцев на трибунах в Токио. Поэтому фан-зона даст львовянам и гостям города возможность поболеть за украинских спортсменов. По словам начальника управления спорта Львова Антона Никулина, фан-зону обустроили за деньги спонсоров.

Нам удалось привлечь спонсорские средства, поэтому мы не тратим ни одной гривны из бюджета города. Lviv Olympic Space будет действовать бесплатно для всех посетителей,

– отметил чиновник.

Территорию фан-зоны максимально наполнят различными активностями. Поэтому, по мнению Никулина, у многих детей наконец появится желание заниматься спортом.

Что будет происходить в фан-зоне

В Lviv Olympic Space обустроят сцену с экраном, который будет постоянно работать и освещать актуальную информацию об Олимпиаде. Также там будут проходить эксклюзивные прямые трансляции со спортсменами, тренерами и официальными представителями олимпийской сборной из Токио. Кроме этого, в фан-зоне будут проводить обсуждение выступлений спортсменов со стейкхолдерами спорта.

Спонсоры проекта обустроят фудкорты и зону продажи спорттоваров. Также посетителей ждут активности от Львовской ДЮСШ и уголок японской культуры, где можно попрактиковаться в составлении оригами и изучении японского, а также посетить чайную церемонию.

Кроме этого, на территории Lviv Olympic Space создадут зону виртуальной реальности и киберспорта, а также зону скалолазания, которое является новым видом спорта в нынешней Олимпиаде. Также все желающие смогут посетить фотовыставку #LvivOlympicHope и принять участие в конкурсах и розыгрышах подарков от партнеров.

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Кто из львовян будет представлять Украину на Олимпийских играх

По словам главы отделения НОК Украины во Львовской области Юрия Турянского, 23 июля украинцев ждет уникальное и грандиозное событие – Олимпийские игры в Токио. Олимпиада проходит под девизом "Быстрее, выше, сильнее вместе", ведь очень важно объединить все нации ради результата и борьбы с мировыми вызовами.

"Поскольку на трибунах в Токио из-за пандемии не будет болельщиков, очень важно создавать такую атмосферу здесь, в Украине. Мы благодарны Львову, что удалось создать такое пространство в центре города для тех людей, которые живут спортом, олимпизмом", – отметил Турянский.

Украину на Олимпиаде будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта. В свою очередь Львов будут представлять 8 спортсменов: