Вхід у фан-зону буде безкоштовним, адже Lviv Olympic Space не є комерційним проєктом. Вона діятиме щодня з 10:00 до 17:00.

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У Львові транслюватимуть Олімпійські ігри

Фан-зона Lviv Olympic Space – це унікальний спортивний простір з олімпійським духом. У 2021 році через пандемію коронавірусу неможливо підтримати олімпійців на трибунах в Токіо. Тож фан-зона дасть львів'янам та гостям міста можливість повболівати за українських спортсменів. За словами начальника управління спорту Львова Антона Нікуліна, фан-зону облаштували за гроші спонсорів.

Нам вдалося залучити спонсорські кошти, відтак ми не витрачаємо жодної гривні із бюджету міста. Lviv Olympic Space буде діяти безкоштовно для всіх відвідувачів,

– зазначив посадовець.

Територію фан-зони максимально наповнять різними активностями. Тож, на думку Нікуліна, у багатьох дітей врешті з'явиться бажанням займатись спортом.

Що відбуватиметься у фан-зоні

У Lviv Olympic Space облаштують сцену з екраном, яки постійно працюватиме та висвітлюватиме актуальну інформацію щодо Олімпіади. Також там відбуватимуться ексклюзивні прямі трансляції зі спортсменами, тренерами та офіційними представниками Олімпійської збірної з Токіо. Окрім цього, у фан-зоні проводитимуть обговорення виступів спортсменів зі стейкхолдерами спорту.

Спонсори проєкту облаштують фудкорти та зону продажу спорттоварів. Також на відвідувачів чекатимуть активності від Львівської ДЮСШ та куточок японської культури, де можна попрактикуватись в складанні оригамі та вивченні японської, а також відвідати чайну церемонію.

Окрім цього, на території Lviv Olympic Space створять зону віртуальної реальності й кіберспорту та зону скелелазіння, яке є новим видом спорту в цьогорічній Олімпіаді. Також усі охочі зможуть відвідати фотовиставку #LvivOlympicHope та взяти участь в конкурсах і розіграшах подарунків від партнерів.

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Хто з львів'ян представлятиме Україну на Олімпійських іграх

За словами голови відділення НОК України у Львівській області Юрія Турянського, 23 липня на українців чекатиме унікальна та грандіозна подія – Олімпійські ігри в Токіо. Олімпіада відбувається під девізом "Швидше, вище, сильніше разом", адже дуже важливо об'єднати усі нації заради результату і боротьби зі світовими викликами.

"Оскільки на трибунах в Токіо через пандемію не буде вболівальників, дуже важливо створювати таку атмосферу тут, в Україні. Ми вдячні Львову, що вдалось створити такий простір в центрі міста для тих людей, які живуть спортом, олімпізмом", – зазначив Турянський.

Україну на Олімпіаді представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту. Своєю чергою, Львів представлятимуть 8 спортсменів: