Локация подойдет людям, которые хотят почувствовать атмосферу соревнований. Во дворике Ратуши для этого получили разрешение, чтобы показывать официальную трансляцию.

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"Это будет открытое пространство с мягкими пуфиками. Человек сможет прийти и посмотреть трансляцию. Отмечу, что мы получили от "UA: Первый" и от олимпийского комитета разрешение на официальную трансляцию", – сказал руководитель городского управления спорта Антон Никулин.

Когда будет работать фан-зона

Игровой день на Олимпиаде стартует в 3:00. Львовская фан-зона будет работать с 10:00 до 17:00. Такие часы выбрали из-за разницы во времени с Японией. Кстати, об этих и других особенностях восточной страны рассказывают во дворике Ратуши. Олимпийская локация будет работать во дворике Ратуши до 8 августа.

"Это будут мастер-классы японского языка для детей. Они будут писать пожелания для спортсменов на японском, вырезать на бумаге, рисовать и лепить на большой баннер, чтобы отправить его спортсменам-олимпийцам", – отметила заместитель руководителя городского управления спорта Ксения Пилипов.

Развлекательные зоны

В фан-зоне будет действовать локация виртуальной реальности и киберспорта, место для скалолазания и игры в корфбол. Кроме этого, спортивные школы подготовили активности для всех желающих.

Будем проводить различного рода мастер-классы, в том числе будут упражнения на гребном тренажере: на байдарке и каноэ. Дадим возможность всем желающим, максимально вовлекать детей,

– объяснил директор детско-юношеской спортивной школы имени Анатолия Дидуха Тарас Тимчий.

Болельщикам, которые пришли на открытие, понравилась атмосфера фан-зоны.

"Мы пришли болеть за наших спортсменов на Олимпийских играх. Пришли в фан-зону, здесь будет весело. Много молодежи, много спортсменов", – поделился впечатлениями болельщик Максим.

Олимпийская фан-зона во Львове: смотрите видео

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