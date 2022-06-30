Об этом 30 июня сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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"В рамках дерусификации переименовали 8 улиц во Львове и 11 в общине. Это только начало", – написал Садовый.

Какие улицы появятся

Мэр предоставил полный список улиц, которые в скором времени получат новые названия во Львове:

Льва Толстого – Кардинала Гузара;

Карла Брюллова – Ирины Калинец;

Петра Козланюка – Героев Мариуполя;

Иван Сеченова – Шумлянских;

Николая Некрасова – Юрия Руфа (Юрия Дадака);

Кибальчича – Херсонская.

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Кроме этого, названия получили 2 небольшие улицы возле аэропорта:

Дагестанская – Гостомельская;

Чувашская – Чернобаевская.

Также переименования затронули город Винники:

Василия Жуковского – Александра Ванька Лагодовского;

Долганика – Владимира Грабовецкого;

Константина Циолковского – Родины Крушельницких;

Михаила Лермонтова – Мирона Киприана;

Александра Засядько – Братьев Ионов;

Юрия Гагарина – Мирослава Скорика.

В поселке городского типа Рудное улицы будут такие изменения:

Владимира Короленко – Юрия Липы;

Дмитрия Менделеева – Ивана Пулюя;

Марченко – Ярослава Осмомысла;

Александра Невского – Ярослава Дашкевича;

Юрия Гагарина – Цветы Цисык.

Не все в Украине за переименование

Община села Пукляки в Хмельнитчине выступила против переименования улиц Пушкинской и Октябрьской. Они считают, что названия не связаны ни с русской литературой, ни с Октябрьским переворотом большевиков.

Сельский голова Петр Ильницкий убеждал, что Пушкинская – это потому, что в древности там были "пушки", а Октябрьская – потому что там растет много деревьев и осенью все желтое. Ильницкий отреагировал на возмущение сети по поводу таких заявлений.

Что касается этих двух улиц, то проводилось обсуждение среди жителей этих сел, на основе которых депутатами общины были оставлены эти названия как исторические для этих территорий, и именно такие аргументы люди приводили во время обсуждения.

– написал сельский глава.

В то же время в поселке Старая Синява в Хмельницкой области одну из улиц переименовали в часть Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерала Валерия Залужного. Раньше она называлась Георгия Жукова.

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