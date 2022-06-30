Про це 30 червня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

До теми Волгоградська стане вулицею Ратушного: у КМДА оприлюднили результати голосування

"У рамках дерусифікації перейменували 8 вулиць у Львові та 11 у громаді. Це тільки початок", – написав Садовий.

Які вулиці з'являться

Мер надав повний список вулиць, які незабаром отримають нові назви у Львові:

Льва Толстого – Кардинала Гузара;

Карла Брюллова – Ірини Калинець;

Петра Козланюка – Героїв Маріуполя;

Іван Сєченова – Шумлянських;

Миколи Некрасова – Юрія Руфа (Юрія Дадака);

Кибальчича – Херсонська.

Зауважте Без Толстого і Чехова: у Львові запустили голосування за нові назви для "російських" вулиць

Крім цього, назви отримали 2 невеликі вулиці біля аеропорту:

Дагестанська – Гостомельська;

Чуваська – Чорнобаївська.

Також перейменування торкнулися міста Винники:

Василя Жуковського – Олександра Ванька Лагодовського;

Довганика – Володимира Грабовецького;

Костянтина Ціолковського – Родини Крушельницьких;

Михайла Лермонтова – Мирона Кипріяна;

Олександра Засядька – Братів Йонів;

Юрія Гагаріна – Мирослава Скорика.

У селищі міського типу Рудне вулиці матимуть такі зміни:

Володимира Короленка – Юрія Липи;

Дмитра Менделєєва – Івана Пулюя;

Марченка – Ярослава Осмомисла;

Олександра Невського – Ярослава Дашкевича;

Юрія Гагаріна – Квітки Цісик.

Не всі в Україні за перейменування

Громада села Пукляки на Хмельниччині виступила проти перейменування вулиць Пушкінської та Жовтневої. Вони вважають, що назви не пов'язані ні з російською літературою, ні з Жовтневим переворотом більшовиків.

Сільський голова Петро Ільницький переконував, що Пушкінська – це тому, що в давнину там були "пушки", а Жовтнева – бо там росте багато дерев і восени все жовте. Ільницький відреагував на обурення мережі щодо таких заяв.

Що стосується цих двох вулиць, то проводилось обговорення серед жителів цих сіл на основі яких депутатами громади було залишено ці назви як історичні для цих територій, і саме такі аргументи люди наводили під час обговорення,

– написав сільський голова.

Водночас у селищі Стара Синява на Хмельниччині одну з вулиць перейменували на часть Головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного. Раніше вона мала назву Георгія Жукова.

Зверніть увагу – росіяни втекли зі Зміїного: дивіться відео